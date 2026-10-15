“Avrupa Türkiye için ne kadar önemliyse, Türkiye de Avrupa için o kadar önemli” diyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Karşılıklı ticaretimiz 233 milyar dolara yükseldi. 30 yılda 11 katına çıktı. Gümrük Birliği karşılıklı yatırımları artırdı. Türkiye’deki otomotiv sanayisinin yüzde 75’ini Avrupalı şirketler oluşturuyor. Türkiye’yi dışlamak hepimize zarar verir” dedi.

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Türkiye ile Avrupa Birliği arasında inişli-çıkışlı bir seyir izleyen tam üyelik görüşmelerinde yeni bir dönem yaşanıyor. 1996’dan bu yana devam eden Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize meselesi ve tam üyelik için geçtiğimiz aylarda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Avrupalı muhataplara yönelik verilen ilan ve gönderilen mektupla hızlanan görüşmelerde önceki gün gerçekleştirilen Avrupa İş Zirvesi (EBS) ile yeni bir aşamaya geçildi. Zirve kapsamındaki oturumlarda Avrupalı iş ve siyaset dünyasının temsilcilerine hitap eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’den giden medya mensuplarıyla bir araya geldi. Buradaki konuşmasında, Türkiye ile Avrupa arasında Gümrük Birliği’nin başladığı 1996’dan bu yana 11 kat artarak 21 milyar dolardan 233 milyara varan ticaret hacmi bulunduğunu, birlik sayesinde karşılıklı yatırımların arttığını, karşılıklı sanayi bütünleşmesinin sağlandığını ifade eden Bolat şu bilgileri verdi:

"Türkiye’nin 296 milyar dolar tutarındaki doğrudan yabancı yatırım stokunun yaklaşık yüzde 63’ü AB şirketlerinden geliyor. Bu şirketler 1 milyon 200 bin çalışan istihdam ediyor. 70 milyar dolar ihracata katkı yapıyor. AB, Türkiye’nin birinci büyük ticaret ortağı ve Türkiye de AB’nin 5’inci büyük partneri. Avrupa Türkiye için ne kadar önemliyse, Avrupa için de Türkiye o kadar önemli. Son 5 yılda 900 milyar avro, yani 1 trilyon dolar karşılıklı ticaretimiz var."

AB ile vize, sanayi üretimi ve üyelikle ilgili konuşan Bolat: Türkiye'yi dışarıda tutmak Avrupa'ya da zarar verir!

MÜZAKERE BAŞLADI BİLE

Üçüncü ülkelerden yapılan büyük miktardaki ithalattan Avrupa kadar Türkiye’nin de kaygılı olduğunu söyleyen Bolat, “Sanayi Hızlandırma fikrine saygı duyuyoruz ama bu Türkiye ve Gümrük Birliği’ni dışlamak olmamalı” dedi. Bir soru üzerine “Avrupa ile aramızda müzakere başladı bile” diyen Bakan Bolat, e-Ticaret, kamu alımları, tarım ürünlerinde karşılıklı rejim gibi alanlarda ilerleme sağlandığını, dijital ticaret konusunda Türkiye ile koordinasyon hâlinde bulunulduğunu, paket başına getirilen 3 avro kararından Türkiye’nin muaf tutulduğunu dile getirdi. Bütün bunlara rağmen bazı ülkelerin ‘yeşil ışık yakmaması’ sebebiyle yeterli ilerleme sağlanamadığını söyleyen Bolat, geçen yıldan bu yana karşılıklı ziyaretler ve organizasyonlar sayesinde Gümrük Birliği kapsamında sorunların sayısını 29’dan 14’e indirmeyi sağladıklarını, ancak Türkiye’nin hâlâ aday ülkeler arasında ‘vize serbestisi sağlanmamış tek ülke’ olduğunu hatırlattı.

AB HOMOJEN DEĞİL HETEROJEN BİR YAPIDA

“Türkiye terörü çözmesi, göç ihracı konusunda önemli kazançlar elde etmesi, yatırımlar, üretim, karşılıklı büyüklükler anlamında önemli bir partner ama...” diye başlayan cümlelerden söz eden Bakan Bolat, çözüme ulaşmada yaşanan güçlüğün AB’nin homojen değil heterojen yapısından kaynaklandığını kaydetti. Bakan Bolat “Politik, siyasi ideolojiler çok farklı. Bu nedenle bir konuda etkileyici yol almak çok kolay değil” ifadesini de kullandı.

AB ile vize, sanayi üretimi ve üyelikle ilgili konuşan Bolat: Türkiye'yi dışarıda tutmak Avrupa'ya da zarar verir!

OTOMOTİV ŞİRKETLERİNE BOLAT’TAN ÇAĞRI VAR

Türkiye-AB toplam ticaretinin yüzde 26’sının otomotiv yatırımı olduğunu, 62 milyar dolarlık otomotiv ticareti yapıldığını söyleyen Bakan Bolat, “Türkiye’deki otomotiv sanayisinin yüzde 75’ini Avrupalı şirketler oluşturuyor. Renault, Peugeot, Fiat, Stellantis Grubu, MAN, Mercedes-Benz ve Bosch gibi şirketler bunlar. Türkiye’nin otomobil pazarı 1,3 milyon araç seviyesinde. Bunun yüzde 75’i, yani 980 bin araç talebi ithalatla karşılanıyor. Şirketler Türk ortaklar ile parça temininde büyük ortak durumunda. Biz, Türkiye’de üretim yapan şirketlerimizin de desteğini almak istiyoruz” dedi.

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