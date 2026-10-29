ABD ekonomisi beklentileri aştı! Üçüncü çeyrekte yüzde 3,4 büyüme

ABD ekonomisi, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 3,4 büyüyerek piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Ekonomideki büyümede tüketici harcamaları ve yapay zekâ yatırımları etkili oldu.

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ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir performans sergiledi. Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), temmuz-eylül döneminde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,4 arttı. Piyasa beklentileri, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 3,2 büyümesi yönündeydi.

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BÜYÜMEDE TÜKETİCİ HARCAMALARI VE YAPAY ZEKÂ ETKİSİ

Ekonomik büyümede tüketici harcamalarının güçlü seyrini koruması ve yapay zekâ odaklı şirket yatırımlarının etkili olduğu değerlendiriliyor. Tüketici harcamaları, ABD ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturması nedeniyle büyümenin temel belirleyicileri arasında yer alıyor.

Bununla birlikte, enerji fiyatlarındaki yükselişin hane halkı üzerindeki baskıyı artırması ve dış ticaret açığının büyümeyi sınırlaması, ekonomi açısından öne çıkan riskler arasında bulunuyor.

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İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 2,2 BÜYÜMÜŞTÜ

ABD ekonomisi, 2026'nın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,2 büyümüştü. Üçüncü çeyrekte büyümenin hız kazanması, ekonomik faaliyetin yaz aylarında güçlendiğine işaret ediyor.

GSYH verisi, ABD ekonomisinin genel görünümünün yanı sıra ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası ve faiz beklentileri açısından da yakından takip ediliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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