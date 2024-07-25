ABD hisselerinde tarihi çöküş! 2022'den bu yana en düşük seviye

ABD'nin teknoloji hisselerinde 2022'den bu yana en düşük seviye görüldü. Mavi çipli Dow %1,25, S&P %2,31, teknoloji ağırlıklı Nasdaq %3,64 düştü.

ABD’de teknoloji hisseleri 2022'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti. Nasdaq ve S&P 500 endeksleri Çarşamba günü 2022'den bu yana en kötü günlük performansını gösterdi.

Teknoloji endeksinin yoğun olduğu Nasdaq endeksi, günü yaklaşık 655 puan veya yüzde 3,64 düşüşle 17.342'den tamamladı. S&P 500 endeksi haftanın ortasında 128 puan veya yüzde 2,31 düşüşle 5.427'de kapandı. Dow Jones Endeksi ise günü 504 puan veya yüzde 1,25 düşüşle 39.853'ten tamamladı.

DEV ŞİRKETLER DÜŞÜŞLE KAPATTI

Büyük düşüş, teknoloji şirketlerinin mali sonuçlarının tahminleri tutturamaması veya yıllık bazda düşüş göstermesiyle yaşandı. Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisse senedi fiyatı, teknoloji firmasının YouTube reklam gelirinin tahminlerden düşük gelmesinin ardından Ocak ayı sonundan bu yana en kötü günlük performansını göstererek %5,03 düştü.

Elektrikli otomobil üreticisinin gelirinin yıllık bazda %45,2 düşmesinin ardından Tesla hisseleri %12,33 düşerek 2020'den bu yana en kötü günlük kaybı kaydetti. Nvidia hisseleri %6,8, Meta Platforms %5,61 değer kaybederken, Intel ve Microsoft hisseleri sırasıyla %3,79 ve %3,59 değer kaybetti.

2022'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

"Korku endeksi" olarak da bilinen VIX volatilite endeksi %22,55 artarak 18,04'e fırladı. 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi %1,14 artarak %4,286'ya çıktı. Dolar endeksi yüzde 0,07 düşüşle 104,37'ye gerilerken, avro ise dolar karşısında yüzde 0,1 değer kaybederek 1,0840'a geriledi.

Değerli metallerde de kayıplar yaşandı; altının onsu yüzde 0,5 düşüşle 2.398 dolara, gümüşün fiyatı ise yüzde 1,1 düşüşle 28,92 dolara geriledi. Petrol fiyatları yaklaşık yüzde 0,6 arttı. Küresel bazda Brent ham petrolü varil başına 81,48 dolardan, ABD bazda West Texas Intermediate ise 77,45 dolardan işlem görüyor. Hisselerde Ekim 2022’den bu yana en büyük günlük düşüş yaşandı.