ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu kripto firması NovaTech'i dolandırıcılıkla suçluyor!

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bir kripto girişimi olan NovaTech'i dolandırıcılıkla suçluyor. Çoğunluğu Haitili-Amerikalı yatırımcılardan oluşan 200.000'den fazla kişiyi 650 milyon dolardan fazla para topladığı için dava açıyor.

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SEC, 2019 yılında Cynthia ve Eddy Petion çifti tarafından kurulan NovaTech'i bir çok seviyeli pazarlama (MLM) planı olarak nitelendiriyor. NovaTech, yatırımcıları kârlı kripto ve döviz piyasalarına yatırım yaptığını iddia ederek cezbetti.

Ancak SEC'e göre, NovaTech yatırım fonlarının yalnızca küçük bir kısmını ticaret için ayırdı ve çoğunu mevcut yatırımcılara ödeme yapmak ve tanıtımcılara komisyon ödemek için kullandı.

REKLAMINI YAPANLAR DA SORUMLU

SEC, Petion çiftinin yatırımcı varlıklarından milyonlarca doları kendilerine aktardığını iddia ediyor. Şirket çöktüğünde, NovaTech'in uyarı işaretlerini göz ardı eden tanıtımcılar tarafından ikna edilen çoğu müşteri, paralarını çekemedi.

SEC'nin Fort Worth bölge ofisi direktörü Eric Werner, yaptığı açıklamada "NovaTech ve Petionlar, dünyadaki on binlerce kurbana tarifsiz zararlar verdi," dedi. "İddialarımıza göre, bu büyüklükteki MLM planları, tanıtımcıların katkısını gerektirir ve bugünkü eylem, yalnızca bu büyük dolandırıcılıkların baş mimarlarını değil, aynı zamanda kurbanları hukuksuz bir şekilde kandırarak dolandırıcılığı yayan tanıtımcıları da sorumlu tutacağımızı gösteriyor."

KRİPTO DOLANDIRICILIK ÇOK DAHA KOLAY

NovaTech ve Petionların yanı sıra, SEC, NovaTech'in tanıtımcıları Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano ve Marsha Hadley'i de menkul kıymet dolandırıcılığı davasında sanık olarak adlandırıyor. TechCrunch'un haberine göre, kalıcı tedbir kararı, haksız kazançların iadesi ve para cezaları talep ediyor; Zizi, kısmen anlaşmayı kabul etti.

Dorsey & Whitney hukuk firması ortağı ve eski ABD Adalet Bakanlığı savcı yardımcısı Seth Goertz, TechCrunch'a gönderdiği bir e-postada, "Genel olarak, bu, ne yazık ki, bir grup bağlılık dolandırıcılığı gibi görünüyor," dedi. "Planın büyüklüğü ve ölçeği dikkate değer, ancak geleneksel fiat para birimi yerine kripto para birimine bağlı olup olmadığını merak ediyorsunuz, çünkü kripto para birimi hala yeterince soyut olduğundan dolandırıcılar daha kolay büyük getiri vaat edebiliyor."

1,3 MİLYAR DOLARLIK DAVA AÇILMIŞTI

NovaTech'e açılan dava, SEC'nin hukuki açıdan şüpheli kripto girişimlerine yönelik daha geniş çaplı operasyonlarının en son gelişmesi.

2020 yılında SEC, Ripple'ı ve XRP kripto para birimi tokenının oluşturucusu olan blockchain geliştiricisini, 2013 yılında kayıtsız bir menkul kıymet teklifiyle yatırımcılardan 1,3 milyar dolardan fazla para topladığı iddiasıyla mahkemeye verdi. Geçtiğimiz ay SEC, BitClout'un kurucusu Nader Al-Naji'yi dolandırıcılıkla suçladı ve girişimin kripto faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin Al-Naji'nin Los Angeles'taki malikanesi ve hediyeleri için kullanıldığını söyledi. Ayrıca SEC, Axios'un Pazartesi günü bildirdiğine göre, merkezi olmayan kripto borsası operatörü Uniswap Labs ile olan ilişkileri nedeniyle bazı risk sermayesi fonlarına mektuplar gönderdi.

SEC’nin icra bölümü direktörü Gurbir Grewal, William & Mary İş Hukuku İncelemesi'ndeki yakın tarihli bir konuşmasında, ajansın son on yılda kriptoyla ilgili 100'den fazla işlem gerçekleştirdiğini belirtti.