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Rusya Devlet Başkanı Putin, kripto para madenciliği ve ödemeyi yasallaştıran kararnameyi imzaladı

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Rusya Devlet Başkanı Putin, kripto para madenciliği ve ödemeyi yasallaştıran kararnameyi imzaladı

Ekonomi Haberleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kripto para ile ödeme ile kripto madenciliği hakkındaki kararnameyi imzaladı. Artık Rusya'da madencilik ve ödeme işlemleri yasallaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kripto para ile ödeme ile kripto madenciliğini yasal hale getiren yasayı onayladı. Putin tarafından imzalanan kararnameyle, ülkede kripto para madenciliği kasım ayından itibaren yasal hale geldi.

KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ YASALAŞTI

Kararnameye göre, Rus hükümetinin belirleyeceği kişi ve şirketler, belirlenen enerji tüketim sınırlarını aşmamak kaydıyla kripto para birimlerinin madenciliğini yapabilecek. Rusya Merkez Bankası 2021'de hazırladığı raporla ülkede kripto paraların tümüyle yasaklanmasını talep etmişti.

Ancak kripto paralar, Ukrayna savaşının ardından Rus bankalarının SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması nedeniyle ülkede giderek yaygınlaşmıştı. Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 30 Temmuz’da yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar uluslararası ödemelerde kripto para kullanılmasının başlayabileceğini ifade etmişti.

Kripto para madenciliği ve ödemeyi yasallaştıran kararname imzalandı - 1. Resim

KRİPTO PARAYLA ÖDEME DE YAPILACAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılmasını yasal hale getiren yasayı onayladı.

Putin tarafından imzalanan kararnameyle, kripto paraların eylül ayından itibaren bazı alanlarda kullanılması yasal hale geldi.

Buna göre, kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılmasına başlanacak ve süreci Rusya Merkez Bankası denetleyecek.

Kripto para madenciliği ve ödemeyi yasallaştıran kararname imzalandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
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