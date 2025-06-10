ABD’de dikkat çeken alım! Bitcoin rekora yaklaştı

Bitcoin’de son dakika! ABD ve Çin arasında yeniden başlayan ticaret müzakerelerinin piyasalarda risk iştahını artırmasıyla birlikte Bitcoin de 110 bin 550 doları test etti. 22 Mayıs’ta 112 bin dolarla rekor kıran BTC fiyatı zirveye yaklaşmış oldu. Dünkü işlemlerde 265 milyon dolarlık para girişi dikkat çekerken, en büyük kurumsal yatırımcı olan ABD’li Strategy şirketi, 110 milyon dolarlık yeni BTC alımı daha yaptığını bildirdi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimi Bitcoin’de dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Geçen hafta perşembe günü 100 bin dolar sınırına kadar gerileyen ve son 4 haftanın en düşük seviyelerini gören Bitcoin’in toparlanması da hızlı oldu.

Dünkü işlemlerde BTC fiyatı %4,25 prim yaparak 110 bin 300 dolardan kapanış yaptı. En yüksek 110 bin 550 doları test eden BTC fiyatı, 10 Haziran 2025 işlemlerinde sabah saatlerinde 109 bin 500 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor.

MÜZAKEERE İYİMSERLİĞİ

ABD ve Çin arasında yeniden başlayan ticaret müzakerelerinin piyasalarda risk iştahını artırdığı ve BTC’nin de buradan destek bulduğu belirtiyor. Dünkü işlemlerde sadece ABD’li ETF’ler kanalıyla BTC’ye 265 milyon dolarlık para girişi gerçekleşti.

Öte yandan BTC’nin hızlı yükselişi, kısa pozisyon açarak düşüşe oynayan yatırımcıların da alıma geçerek pozisyon kapatmalarını tetikledi. CoinGlass verilerine göre tüm kripto varlıklarda yaklaşık 330 milyon dolarlık kısa pozisyon tasfiye edildi.

BİTCOİN’DE KRİTİK SEVİYELER

BTC fiyatı 22 Mayıs’ta 112 bin doları test ederek tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Son yükselişle birlikte BTC rekor seviyeye de yaklaşmış oldu.

Analistler, kısa vadede BTC’de 110 bin 800 doların direnç ve 106 bin 800 doların destek olarak takip edilmesi gerektiğini belirterek, “Bu hafta çarşamba günü açıklanacak ABD mayıs ayı enflasyon verileri de FED politikalarına etki edebileceği için BTC tarafında da dikkatle bekleniyor” diye konuşuyor.

STRATEGY’DEN YENİ ALIM

Bu arada kurumsal yatırımcılar, fiyatı zirveye yakın seyretmesine rağmen BTC’de alımlarını sürdürüyor. Bitcoin’in en büyük kurumsal yatırımcısı olan ABD’li Strategy; 2-8 Haziran arasında 105 bin 426 dolar ortalama fiyatla bin 45 BTC daha aldığını duyurdu. 110,2 milyon dolarlık alım yapan Strategy, böylece toplam BTC stokunu 582 bin adede çıkardı. Şirketin ortalama BTC maliyeti ise 70 bin 86 dolar olarak açıklandı.