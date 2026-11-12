IMF küresel piyasaların yönünü değiştirecek kritik uyarılarda bulundu. ABD'deki enflasyonun ancak 2028 yılının ortasında hedeflenen seviyeye inebileceğini açıklayan IMF Sözcüsü Julie Kozack, Fed'in sıkı para politikasına destek verirken, yapay zeka yatırımları konusunda da uyarılarda bulundu.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, düzenlediği basın toplantısında ABD ekonomisine ve küresel piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'de enflasyonun hâlâ yüzde 2'lik hedefin üzerinde seyrettiğini belirten Kozack, fiyat artışlarındaki baskının birden fazla nedenden kaynaklandığını söyledi.

Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı emtia fiyatı artışlarının enflasyonu yukarı çektiğini kaydeden Kozack, hizmet sektöründeki fiyat katılığının da düşüşü zorlaştırdığını ifade etti.

IMF Sözcüsü, mevcut tahminlere göre ABD'de enflasyonun yüzde 2 seviyesine ancak 2028'in ortalarında gerilemesini beklediklerini açıkladı.

ABD'de enflasyonun düşmesi yıllar alacak: IMF, tarih verdi

FED'İN SIKI PARA POLİTİKASINA TAM DESTEK

Son dönemdeki enflasyonist baskıların artan iş gücü maliyetlerinden kaynaklandığını düşünmediklerini dile getiren Kozack, enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesinin arkasında başka faktörlerin olduğunu değerlendirdiklerini anlattı.

Kozack, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında sıkılaştırma sürecini uygun şekilde başlattığını ifade ederek, "Görüşümüz, dezenflasyon sürecini desteklemek ve enflasyonu kademeli olarak yeniden hedefe ulaştırmak adına önümüzdeki dönemde kısıtlayıcı bir politika duruşunun gerekli olacağı yönünde. Fed'in fiyat istikrarına odaklanmasını ve enflasyonu düşürmek için gerektiğinde harekete geçmeye hazır olmasını bütünüyle destekliyoruz" diye konuştu.

YAPAY ZEKÂ YATIRIMLARI DA ENFLASYONU ETKİLEYEBİLİR

IMF Sözcüsü Kozack, yapay zekanın veya yapay zeka yatırımlarındaki olası değişimlerin enflasyonu nasıl etkileyebileceğine ilişkin soruyu da cevapladı.

ABD'de enflasyonun düşmesi yıllar alacak: IMF, tarih verdi

Enerji fiyatları şoku ve yapay zeka patlamasının küresel ekonomiyi yönlendiren iki büyük güç olduğuna işaret eden Kozack, bunların büyüme açısından küresel ekonomiyi zıt yönlere çektiğini ancak her ikisinin de enflasyonist etkiye neden olduğunu vurguladı.

Kozack, "Dolayısıyla yapay zeka yatırımlarındaki patlamaya ilişkin herhangi bir yeniden değerlendirme veya bu alandaki olası bir değişiklik enflasyonu da etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

ABD'de enflasyonun düşmesi yıllar alacak: IMF, tarih verdi

Son dönemdeki yapay zeka odaklı gelişmelere ilişkin konuşan Kozack​​​​​​​, yapay zeka ve daha geniş kapsamlı teknoloji yatırımlarındaki patlamanın gelecekte nasıl şekilleneceğini söylemek için henüz erken olduğunu ifade etti.

Kozack, IMF olarak yapay zekanın finansal istikrar üzerinde oluşturabileceği olası risklere odaklandıklarını belirterek, "Siber risklerin yanı sıra piyasa hareketlerinden ve benzeri gelişmelerden kaynaklanabilecek diğer finansal istikrar risklerini de değerlendiriyoruz. Temel odak alanımız bu" dedi.

Öncü yapay zeka modellerine yönelik daha geniş kapsamlı güvenlik önlemleri ve bu modellerin düzenlemeye tabi tutulup tutulmaması konusunun ise IMF'nin görev alanına girmediğini dile getiren Kozack, bu konunun kurumun yetki ve sorumluluklarının dışında kaldığını söyledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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