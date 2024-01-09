ABD'de Halkbank'a açılan dava düştü, hisseler tavan yaptı

9 Ocak 2024 10:35 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 10:35

ABD'de Halkbank aleyhine açılan dava ile ilgili bir gelişme yaşandı. Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılan açıklamasında, 27 Mart 2020'de ABD'de banka aleyhine açılan tazminat talepli birinci hukuk davasının (Owens davası) nihai olarak düştüğü belirtildi.

Açıklamada, ABD'de bir grup müşteki tarafından Banka aleyhine 27 Mart 2020 tarihinde açılan Owens davasının, önce ABD Güney New York Bölge Mahkemesi (Bölge Mahkemesi), ardından Birleşik Devletler İstinaf Mahkemesi İkinci Dairesi (İkinci İstinaf Mahkemesi) nezdinde yargı yeri uygunsuzluğu gerekçesiyle reddedildiği ve müştekiler tarafından ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde temyiz etmek üzere 30 Ağustos 2023 tarihinde başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.

BANKAMIZA VE YATIRIMCILARIMIZA HAYIRLI OLSUN

ABD Yüksek Mahkemesinin, 5 Ocak 2024 tarihinde temyiz başvurusunu ele aldığı ve 8 Ocak 2024 tarihinde de müştekilerin talebini reddettiğine dair kararın yayımlandığı duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"27 Mart 2020'de Bankamız hakkında açılan Owens davası nihai olarak düşmüştür. Kararın Bankamıza, yatırımcılarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz. Diğer taraftan, 26 Temmuz 2023 tarihinde açılan tazminat talepli ikinci hukuk davası (Hughes davası) ve 15 Ekim 2019 tarihli ceza davası ile ilgili hukuki süreçler devam etmektedir."

HALKBANK HİSSELERİ TAVAN YAPTI

Açıklamanın ardından Halkbank hisseleri güne yüzde 10 artışla tavan fiyattan başladı. Dün 12,58 TL seviyesinde işlem gören hisseler, son yükselişle 13,79 TL'ye kadar çıktı. Öte yandan hisseler, tüm zamanların en yüksek seviyesinin oldukça altında. Halkbank, 5 Ocak 2013'te lot başına 18,39 TL'lik fiyata ulaşarak rekor kırmıştı.