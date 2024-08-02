ABD'de kritik veri açıklandı, gram altın rekor kırdı 

Altında son dakika! Gram altın 2643 TL ile tüm zamanların rekor seviyesini test etti. Orta Doğu’da artan riskler ve FED’in eylülde faiz indirimine ışık yakmasıyla birlikte altın fiyatları yükselişe geçmişti. Bugün de ABD tarım dışı istihdam rakamının, 114 bin kişi ile beklentilerin oldukça altında kalması üzerine gram altın zirveye yöneldi. Piyasada “daha fazla faiz indirimi” beklentileri oluşmaya başladı.

TÜRKİYE GAZETESİ / Ö. Faruk Bingöl- Orta Doğu’da artan riskler ve FED’in eylülde faiz indirimine ışık yakmasıyla birlikte yükselişe geçen altın fiyatları, yeni rekor seviyelere yöneldi. ABD’de bugün açıklanan temmuz ayı tarım dışı istihdam rakamı, 176 bin beklentiye karşılık 114 bin kişi arttı. İşsizlik oranı yüzde 4,1’den yüzde 4,3’e yükseldi. Saatlik ücretler de beklentilerin altında, yüzde 0,2 arttı. Veriler, istihdam piyasasında soğumayı dikkate alan FED’in istediği gibi geldi.

ALTINDAN YENİ REKOR

Altın fiyatları da “ABD’de daha fazla faiz indirimi” beklentileriyle birlikte yeni rekora yöneldi. Ons altın 2480 dolara doğru hareketlenirken, gram altın 2643 TL ile bütün zamanların en yüksek seviyesini test etti.

Dün gelen verilerde de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 236 bin beklentiye karşılık, 249 bin kişi olarak açıklanmıştı. Son 11 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşen bu veri de istihdam piyasasında soğumaya işaret etti.

İMALAT AKTİVİTESİ DE YAVAŞLADI

ABD Merkez Bankasının bu haftaki toplantısının ardından, eylül ayında faiz indirimine yeşil ışık yakması, altın fiyatlarında son yükselişin en önemli katalizörlerinden oldu.

Ardından dün, ABD ISM İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi verisinin de temmuzda 46,8’e gerilediği görüldü. Tahminler 48,8 gelmesi yönündeydi. Beklentilerden daha kötü gelen imalat endeksi, 8 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu veri de faiz indirimini destekleyici oldu.