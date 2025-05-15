ABD’den füze satışına onay geldi! Borsada ‘Trump yükselişi’ için 3 beklenti

Borsa İstanbul dün 9701’den kapanış yaparken; analistler BİST 100’de 9600-9650 bandının korunmasının önemli olduğunu vurguluyor. Bu arada ABD’nin Türkiye'ye 300 milyon doları aşan füze satışına onay vermesine dikkat çeken Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yusuf Kavak; “CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, F-35 programına geri dönülmesi ve Halkbank davasının sonuçlandırılması ile borsada yeni rallinin adı 'Trump' olabilir” diye konuştu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %0,02 gibi oldukça sınırlı bir primle 9701 puandan kapanış yaptı. Dünkü işlemlerde BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında RALYH, GRTHO, CIMSA, OTKAR ve GARAN %9,97-%3,56 primle en fazla yükselen hisseler arasında yer aldı.



SKBNK, GUBRF, ARDYZ, CWENE ve DOHOL ise %-4,56-%-2,59 arası değer kaybıyla birlikte en fazla düşen hisseler oldu. En fazla para girişi YKBNK, TERA ve KCHOL hisselerinde gerçekleşti. En çok para çıkışı ise AKBNK, THYAO ve ASESL hisselerinde gözlemlendi.

BORSADA BEKLENTİLER

BİST 100 endeksinde 9.642-9.830 bandını ilk destek ve ilk direnç seviyeleri olarak izlediklerini aktaran Ata Yatırım, “9.642 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece pozisyonların korunmasını uygun buluyoruz. Ancak bu seviyenin altında yaşanabilecek bir kapanış, geri çekilme eğilimini hızlandırabilir” görüşünü dile getirdi.

FAİZ İNDİRİMİ GELİRSE…

İntegral Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “9.600 desteğinin korunuyor olması, yukarı yönlü eğilimin devamı açısından kritik önem taşıyor. Bu seviyenin üzerinde gerçekleşecek haftalık kapanış, endekste toparlanma hareketinin sürdürülebilirliği için önemli bir sinyal olabilir. Önümüzdeki dönemde muhtemel faiz indirimleri halinde iskontolu fiyatlamalar cazip hale gelebilir. BİST 100’de 10.200 ana direnç bölgesi. Kâr realizasyonlarında ise 9300’ü destek olarak izleyeceğiz” denildi.

ABD-TÜRKİYE YAKINLAŞMASI

Bu arada ABD’nin Türkiye'ye 300 milyon doları aşan füze satışına onay vermesinin ardından, iki ülke arasında son dönemde gözlemlenen yakınlaşmanın daha da pekişeceği beklentileri arttı. Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yusuf Kavak; ABD-Türkiye yakınlaşmasına dikkat çekerek; “CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi ve Halkbank davasının da sınırlı bir ceza ile sonuçlandırılmasının önü açılırsa, borsadaki yeni rallinin adı 'Trump' olabilir” diye konuştu.