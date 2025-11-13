Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği'nde tam zamanlı çalışanların yıllık ortalama maaşları 2024'te 39 bin 808 dolara ulaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2024 yılına ilişkin AB’de yıllık tam zamanlı maaş verilerini yayımladı. Buna göre AB’de tam zamanlı çalışanların ortalama yıllık maaşı bir önceki yıla göre yüzde 5,2 artarak 39 bin 808 euroya yükseldi. 2023 yılında bu yıllık maaş 37 bin 840 euro seviyesindeydi.

LÜKSEMBURG ZİRVEDE

Ülkelere göre incelendiğinde, 82 bin 969 euroyla Lüksemburg listenin zirvesinde yer alıyor. Danimarka 71 bin 565 euro ile onu takip ederken, İrlanda 61 bin 51 euro ile listenin 3. sırasında bulunuyor.

ROMANYA'DA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Listenin en altında bulunan ülkeler ise 15 bin 387 euro ile Bulgaristan, 17 bin 954 ile Yunanistan ve 18 bin 461 euro ile de Macaristan oldu. 2024'te aylık ortalama maaşları en çok artış gösteren ülkeler ise yüzde 16,7 ile Romanya, 16,6 ile Polonya ve 14 ile Bulgaristan.

Tutar olarak en çok artan ülkeler ise 4 bin 122 dolar ile Avusturya, 3 bin 625 dolar ile Danimarka, 3 bin 20 dolar ile Polonya oldu.

