Doğa Sigorta, İstanbul Topkapı Üniversitesi iş birliği ile sektörde bir ilk olarak imza attığı, Acente Gelişim Akademisi’nin 4. Dönem mezunlarına sertifikalarını törenle takdim etti.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı, aynı zamanda Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın da katılım gösterdiği törende acentelere sertifikalarını, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin ve Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar takdim ettiler. 2023’te kurulan Doğa Sigorta Acente Gelişim Akademisi’nde bu dönem Türkiye genelinde toplam 92 acenteden 37’si başarı ile mezun oldu. Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, “Bu mezunlar grubu büyüdükçe Doğa Sigorta acenteleri arasında da öncü ve teşvik edici bir güç oluşturacak, itibarlı özel bir grup olma fırsatını bulacaktır” dedi.

