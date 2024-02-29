Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu

Türk-İş, 4 kişilik bir aile için açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Açlık sınırı ocak ayında 15.048 lirayken şubata 16.257 lira oldu. Yoksulluk sınırı ise 49 bin 19 liradan 52 bin 955 liraya yükseldi.

Türk-İş, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ve gıda dışı harcamaları dikkate alarak hazırlanan açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

Türk-İş Araştırmasının 2024 Şubat ayı sonucuna göre;

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 16 bin 257 TL’ye,

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 52 bin 955 TL’ye,

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 21,189 TL'ye yükseldi.

Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde yüzde 8,03 arttı. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 72,49 olarak hesaplandı.