Aidat liginde Şişli şampiyon, bölgenin ortalaması 6 bin 430 TL

7 Ocak 2024 09:28 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 09:31

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Son dönemde enflasyon bazlı yaşanan artışlarıyla birlikte sitelerin giderlerinde de dikkat çeken yükselişler meydana geldi. İstanbul’da Şişli bölgesi, Ankara’da Çankaya ve İzmir’de Konak bölgesi en fazla aidatın olduğu ilçeler listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Aidat hesaplama sistemine göre İstanbul Şişli’de ortalama 120 metrekare büyüklüğe sahip bir dairenin aidatı 6 bin 430 TL olarak hesaplanıyor. Bu da yıllık aidat bedelinin 77 bin 160 TL olacağı anlamına geliyor.

EN LÜKS BÖLGE

İstanbul Avrupa Yakası’nın en değerli semtleri arasında yer alan Şişli bölgesi toplam 25 mahalleden meydana geliyor. Çok sayıda tarihî apartmanın da yer aldığı lokasyon, Teşvikiye, Mecidiyeköy, Meşrutiyet, Harbiye, Halaskârgazi, Feriköy gibi önemli mahallelere de ev sahipliği yapıyor. Dünyaca ünlü markaların yer aldığı Nişantaşı bölgesi de yine Şişli ilçesi sınırlarında bulunuyor. Aynı zamanda İstanbul’da bulunan gözde alışveriş merkezlerinden Özdilekpark, Cevahir ve Trump Towers gibi mekânlara da ev sahipliği yapıyor. Ayrı olarak ulaşım yönünden de her yere kolay bir şekilde ulaşım sağlanabiliyor. Yayınlanan raporda İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye’nin üç büyükşehrinde yoğunluk gösteren markalı konut projelerinin 2023 yılına ait aidat bilgilerinin değerlendirmesi şehir ve ilçe bazlı olarak bulunuyor.

EN DÜŞÜK ÇATALCA

Yayınlanan rapora göre İstanbul’da markalı konut projeleri aidat ortalamasının en yüksek olduğu ilçe metrekare başına 53,58 TL ile Şişli, Ankara’da metrekare başına 13,80 TL ile Çankaya, İzmir’de ise metrekare başına 28,86 TL ile Konak oldu. 2023 yılı Markalı Konut Projeleri Aidat Raporu’na göre İstanbul’da en düşük aidat ortalamasına sahip ilçe, metrekare başına 5,56 TL ile Çatalca, Ankara’da metrekare başına 2,61 TL ile Polatlı, İzmir’de ise metrekare başına 6,37 TL ile Aliağa oldu. Şehirlere göre markalı projelerin en fazla olduğu il yüzde 75,9 oran ile İstanbul oldu İstanbul’u yüzde 12,5 ile İzmir takip etti. Ankara ise yüzde 11,6 oran ile en az markalı projenin bulunduğu il oldu. Şehirlerde proje bazlı ortalama aidat değerleri de İstanbul’da metrekare başına 17,61 TL, İzmir’de 11,89 TL ve Ankara’da ise 9,02 TL olarak kaydedildi.