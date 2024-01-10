Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 2 bin 392 engelli memur ataması

10 Ocak 2024 10:16 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 10:29

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Aralık ayında müjdesini verdiği atamaya dair yeni gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 392 engellinin kamu kurumlarına atanacağını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu yıl yapılması planlanan EKPSS ile engelli kamu personeli atama takviminde tercih aşamasının başladığı belirtildi. Açıklamaya göre yerleştirme işlemi için hazırlanan tercih kılavuzun 10-19 Ocak'ta ÖSYM tarafından yayımlanacak, adaylar tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilececek.

Atamaların EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, tercih işlemlerinin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabileceği bildirildi.

Bakan Göktaş, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada son 21 yılda kamuda engelli memur sayısını tam 12 kat artırdıklarını belirterek, "68 bin 108 engelli vatandaşımızı kendileri için uygun olan kadrolara atadık. Bu yıl şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Yeni yılın ilk ayında 2 bin 392 engelli atamasını da gerçekleştireceğimizin müjdesini milletimizle paylaşmak isterim" açıklamasında bulunmuştu.

491 ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI ATAMASI YAPILDI

Geçtiğimiz aylarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek üzere 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması bakanlık binasında noter huzurunda gerçekleştirilen törenle yapıldı.

Tören öncesinde açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gazi, gazi yakınları ve şehitlerin emanetlerine sahip çıktıklarını belirterek, "Onların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için elimizden gelen her türlü desteği yapmaya çalışıyoruz. Hükümetlerimiz döneminde şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması bizim önceliğimiz oldu. Bu anlamda ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek görevlerimizin başında yer alıyor" dedi.

Bakan Göktaş, şehit, gazi ve gazi yakınlarına sağladıkları haklardan en önemlisinin istihdam imkanı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar kamuda toplam 48 bin 819 şehit yakını, gazi ve gazi yakını istihdam edildi. Bu sayının yaklaşık 43 bini 2002’den sonra AK Parti hükümetleri döneminde gerçekleştirilen atamalardır. Bugün yapacağımız 491 atama ile de kamuda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının istihdamı toplamda 49 bin 310’a ulaşmış olacak."