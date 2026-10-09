AİMSAD’dan Çin uyarısı: Pazarın yarısını ele geçirdiler ithalata ehliyet şart!

Türkiye ağaç işleme makinesi sektörü, bir yandan iç pazardaki daralma ve yüksek finansman maliyetleriyle mücadele ederken diğer yandan Çin’in istilasıyla karşı karşıya.

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Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, Türkiye’nin ağaç işleme makinelerindeki toplam ithalatının yaklaşık yarısının Çin’den gerçekleştirildiğini belirterek, “8 aylık verilere göre 75 milyon dolarlık ihracata karşılık 68 milyon dolarlık yaptık. Bu 68 milyon dolarlık ithalatın yaklaşık 30-35 milyon doları doğrudan Çin’den geliyor. Çin artık sadece bir tehdit olmaktan çıktı, pazarı doğrudan domine eden bir unsur hâline geldi” dedi.

RUSYA PAZARINI ÇİN’E KAPTIRDI

Çin’in üretime ve ihracata sağladığı uzun vadeli, düşük faizli finansman imkânları ve arsa/yatırım destekleriyle haksız bir avantaj yakaladığına işaret eden Kaçak, Çin üreticilerinin Türkiye’nin ihracat pazarlarını da hedef aldığını vurguladı. Özellikle ambargolar ve finansal transfer zorlukları sebebiyle Rusya pazarında büyük kayıp yaşandığına dikkati çeken Kaçak, “Rusya’ya en son 25 milyon dolar seviyesinde ihracat yapıyorduk. Ancak savaş sonrası finansal engeller ve Çin’in pazara girmesiyle buradaki ihracatımız birkaç milyon dolara kadar geriledi. Bu tehdit sadece Türkiye için değil, Avrupa için de geçerli” diye konuştu.

Arif Onur Kaçak

Çin’in seri üretim gücüyle standart makinelerde rekabet etmenin imkânsız olduğunu ifade eden Kaçak, çözümün niş ve yüksek katma değerli makinelerde olduğunu vurguladı. Kaçak şunları kaydetti: Bir Çinli üretici yılda 10 bin adet standart makine üretebiliyor. Bizim böyle bir alanımız, tesisimiz veya finansmanımız yok. Çin’in girmediği, daha yüksek hassasiyete sahip, yapay zekâ destekli yazılımlarla donatılmış özel nitelikli ve niş makineler üreterek rekabet edebiliriz. 120 metrelik özel hatlar kuran, devasa pres sistemleri üreten üyelerimiz küresel ölçekte markalaşarak bu baskıyı aşmayı başarıyor.

İTHALATA YETKİ BELGESİ GELMELİ

Sektörde üreticilerin korunması adına yetkisiz ithalatın önüne geçilmesi gerektiğini savunan Kaçak, “Cebinde 100 bin doları olan herkes teknik bilgisi, teknik ortağı veya yedek parça stoğu olmadan makine ithal edip satabiliyor. Satış sonrası hizmet verilemediğinde bundan tüm mobilya sektörü ve üreticiler zarar görüyor. İthalat yasaklanamaz ancak bakanlık tarafından bir ‘ithalat yetkilendirme belgesi’ veya ehliyet şartı getirilmeli” ifadelerini kullandı.

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