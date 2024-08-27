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AJet'ten 590 TL'ye uçak bileti kampanyası! Detaylar belli oldu

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AJet&#039;ten 590 TL&#039;ye uçak bileti kampanyası! Detaylar belli oldu

Ekonomi Haberleri

AJet, yurt içi uçak biletlerini 590 liradan başlayan fiyatlara satışa sundu. Kampanyanın tüm iç hat tek yön direkt uçuşları kapsadığı açıklandı.

Türk Hava Yolları’nın yüzde yüz iştiraki AJet yeni kampanyasını duyurdu. Açıklanan kampanyaya göre; yurt içi uçak biletleri 590 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

27-28 AĞUSTOS TARİHLERİNDE ALINACAK

590 liradan başlayan biletler 27-28 Ağustos 2024 tarihinde alınan uçak biletlerinde geçerli olacak ve 16 Eylül 2024 - 27 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edilebilecek.

Kampanyanın tüm iç hat tek yön direkt uçuşları kapsadığı ve 200 bin koltuğun bu kampanya için ayrıldığı belirtildi.

Öte yandan KKTC (Ercan) uçuşlarının bu kampanyaya dahil olmadığı ifade edildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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