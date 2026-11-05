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Ekonomi

AJet’ten ucuz bilet fırsatı! Hem yurt içi hem yurt dışında geçerli, işte detaylar

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AJet’ten ucuz bilet fırsatı! Hem yurt içi hem yurt dışında geçerli, işte detaylar
Başlık ResmiAJet’ten ucuz bilet fırsatı! Hem yurt içi hem yurt dışında geçerli, işte detaylar

Kış tatilini yurt dışında geçirmek isteyenlere AJet’ten müjde! 100 bin koltukla sınırlı kampanyada Türkiye çıkışlı uçak biletleri 29 dolar, Türkiye varışlı seçili hatlardaki biletler ise 15 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı. İndirimli biletler için son tarih 6 Kasım olarak duyuruldu.

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AJet, yurt dışı uçuşlarında geçerli indirimli bilet kampanyasını duyurdu. 100 bin koltukla sınırlı kampanya kapsamında Türkiye çıkışlı biletler 29 dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Seçili Türkiye varışlı hatlarda ise bilet fiyatları 15 euro artı vergilerden başlıyor.

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BİLETLER İKİ GÜN SATIŞTA

AJet’in kış dönemini kapsayan kampanyasında indirimli biletler, 5 Kasım 2026 saat 11.00’den 6 Kasım 2026 saat 23.59’a kadar satın alınabilecek. Biletler, 24 Kasım 2026-4 Mart 2027 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Ancak 11 Aralık 2026-10 Ocak 2027 tarihleri arasındaki uçuşlar kampanya dışında tutulacak.

AJet, kampanyayla misafirlerine Münih’ten Amsterdam’a, Paris’ten Londra’ya, Taşkent’ten Cezayir’e uzanan geniş destinasyon ağında kış seyahatlerini planlama fırsatı sunuyor.

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KABİN BAGAJI 9 DOLAR

Kampanya kapsamında satın alınan biletlerde kabin bagajı ücreti 9 dolar olacak. Direkt uçuşlarda geçerli indirimli biletler; AJet’in internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınabilecek.

50’Yİ AŞKIN DESTİNASYONDA GEÇERLİ

Kampanya; Amsterdam, Stockholm, Barselona, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Viyana ve Zürih’in yanı sıra Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm El-Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Şam ve Halep uçuşlarında geçerli olacak.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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