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    AK Parti Grubu'ndan Emekli Torbası, Ocak ayının 3’üncü haftası Meclis’e sunulabilir

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    AK Parti, memur emeklileri ile SSK ve BAĞ-KUR’lular arasındaki 12 puanlık farkı kapatmak için düğmeye bastı. Maaşları oransal artış ile iyileştirmek için yeni bir kanun teklifi hazırladıklarını belirten Grup Başkanı Abdullah Güler, “Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanımız kabine toplantısında değerlendirir” dedi.

    AK Parti Grubu&#039;ndan Emekli Torbası, Ocak ayının 3’üncü haftası Meclis’e sunulabilir
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Haber Merkezi ANKARA - Memur emeklilerinin zam oranlarının belli olmasıyla birlikte memur emeklileri ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasında 12 puanlık bir fark oluştu. AK Parti Grubu, SKK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarını oransal artış ile iyileştirmek için yeni bir kanun teklifi hazırlıyor. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret eden AK Parti Grubu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın emeklilerin zam oranıyla ilgili bir çalışma hazırladığını bildirdi.

    "7-8 MADDELİK BİR KANUN TEKLİFİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

    AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, etki analizleri ve bütçe imkânları doğrultusunda oransal artış değerlendirmesi yapıldığını söyledi. Güler, “Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanımız da kabine toplantısında değerlendirir. Asgari ücret arttığı için işveren desteğini 700 liraya çıkarmak konusunda bir kanun teklifi hazırlığımız vardı. Kısa çalışma ödeneği ve diğer hususlar da dahil 7-8 maddelik bir kanun teklifi üzerinde çalışıyoruz. Emekli aylıklarına yapılacak zammı da bunun içerisinde değerlendiririz. Önemli olan bütçe imkânlarını da karşılamak. Sadece bir oranın belirlenmesi ve artışın ortaya çıkması değil, bütçenin de ortaya koyulması lazım” dedi.

    "OCAK AYININ 3'ÜNCÜ HAFTASINDA MECLİS'E SUNARIZ"

    Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile konuya ilişkin bir ön görüşme yaptıklarının bilgisini veren Güler, “Önümüzdeki haftaya kadar değerlendirilir. Ocak ayının 3’üncü haftasına kadar çalışmamızı tamamlayıp Meclis Başkanlığına sunabiliriz” açıklamasında bulundu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Ekonomi > AK Parti Grubu'ndan Emekli Torbası, Ocak ayının 3’üncü haftası Meclis’e sunulabilir
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