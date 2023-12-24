24 Aralık 2023 13:37 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 13:47

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca memur ve emekli gözünü asgari ücret zammına çevirdi. Asgari ücret için son toplantı 18 Aralık tarihinde gerçekleşirken, 3'üncü toplantı için geri sayım sürüyor. Toplantıya dair tam gün ve saat henüz duyurulmazken, toplantının bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor.

Kulislerde birçok rakam konuşulurken, konuya dair son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu, katıldığı bir canlı yayında memur ve memur emeklisine yüzde 50 zam yapılabileceğini belirtti.

CUMA GÜNÜ AÇIKLANABİLİR

Haber 7'ye konuşan ve asgari ücretin Cuma günü açıklanabileceğini dile getiren Akbaşoğlu, "Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandemiden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek. 3. görüşme önümüzdeki hafta yapılacak. İşçi ve işveren sendikaları asgari ücreti belirlemede önemli misyonları var. Burada bakanlığımız bir hakem gibi görev yapıyor" dedi.

Asgari ücretin açıklanmasını beklediği tarihe de değinen Akbaşoğlu, "Cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şu an 500 TL prim desteği veriyoruz" ifadelerini kullandı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 50 ZAM

Yılın son enflasyon rakamının 3 Ocak'ta açıklanacağını dile getiren Emin Akbaşoğlu, "Memur ve memur emeklilerle ilgili toplu sözleşmelerden dolayı bir farklılık oluyor. Memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zam yapılacağını tahmin ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.