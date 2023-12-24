24 Aralık 2023 13:11 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 13:56

Asgari ücretin belirlenmesi için toplanan Asgari Ücret Komisyonu'nun bu hafta toplanıp 2024 yılı için ödenecek asgari ücreti açıklaması bekleniyor. 3'üncü toplantı tarihi henüz açıklanmadı ancak toplantının bu hafta içi yapılması ve asgari ücretin 31 Aralık tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

Doğrudan ve dolaylı olarak milyonlarca insanı ilgilendiren yeni asgari ücret için ise İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'ten dikkat çeken bir teklif geldi.

İTO Başkanı Avdagiç, İstanbul'daki asgari ücretle 6. bölge teşvikleri kapsamındaki illerdeki asgari ücretin aynı olmaması gerektiğini belirterek, "Nasıl yatırımlar için 1'den 6'ya kadar farklı teşviklerin uygulandığı bölgeler varsa asgari ücret de 3 veya 4 skala olarak belirlenebilir" dedi.

OVP'YE DİKKAT ÇEKTİ

Avdagiç, asgari ücretin, iş dünyası tarafından asgari ücretten öte, tüm ücret skalasına etki eden bir çalışma olarak değerlendirildiğini söyledi.

2024 ile ilgili açıklanan "iddialı" bir Orta Vadeli Program'ın (OVP) yürürlükte olduğunu vurgulayan Avdagiç, "Buna bağlı olarak, enflasyon, kur ve faizle ilgili hedeflenen bir yol haritası var. Bütün bunların içinde iş dünyasının rekabetçiliğini kaybetmeyeceği bir denge içinde yürümemiz lazım. Sadece ücretlerin dengelenmesiyle değil, aynı zamanda faizlerin ve kurun da denge içinde olacağı bir yapı olması lazım ki Türkiye'deki üretici-ihracatçı rekabetçiliğini artırsın ve yurt içindeki üreticiler ithal ürünlere karşı dezavantajlı hale gelmesin. Yeni asgari ücretin bütün bu büyük resmi görerek belirlenmesinin doğru olacağı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

GELİR VERGİSİ DİLİMLERİNİN GÜNCELLENMESİ

Şekib Avdagiç, asgari ücretle beraber iş dünyasının önemle üzerinde durduğu bir konunun ise gelir vergisi dilimlerinin güncellenmesi ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 15 yıl önce asgari ücretin ilk vergi diliminin asgari ücretin 13 katı mertebesinde olduğu bilgisini paylaşan Avdagiç, sözlerine şöyle devam etti:

"Her yıl asgari ücret bir sosyal ücret olarak daha hızlı artıyor olmasına rağmen gelir vergisi dilimleri bunun çok altında bir hızla arttı. İlk vergi dilimi 2008'de asgari ücretin 13 katıyken, bugün geldiğimiz noktada telaffuz edilen asgari ücret zammı beklentisi ve yeniden değerleme oranındaki vergi güncellemesi ile birlikte 2024'te 6 kattan bile az bir değere düşmüş olacak."

Avdagiç, çalışanların gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesinin yanı sıra SGK üst limitinin revize edilmesinin de çalışma hayatı için önemli bir açılım olabileceğini belirtti.

4 FARKLI ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

İTO Başkanı Avdagiç, nasıl yatırımlar için 1'den 6'ya kadar farklı teşviklerin uygulandığı bölgeler varsa asgari ücretin de 6 skala olmasa bile 3 veya 4 skala olarak belirlenebileceğini vurgulayarak, "Asgari ücret, bölgesel olarak değerlendirilip belirlenebilir. İstanbul'daki asgari ücretle, teşvikle ilgili 6. bölge kapsamındaki illerdeki asgari ücretin aynı olmaması gerekiyor diye düşünüyoruz. Dolayısıyla asgari ücretin gelişmiş illerde biraz daha yüksek, gelişmekte olan illerde görece olarak bunun altında bir skalayla belirlenmesi bir fayda sağlayacaktır" yorumunu yaptı.

2024 ASGARİ ÜCRETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İşveren ve işçi kesiminin yeni yılın ücretlerini görüştüğü Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık, ikincisini ise 17 Aralık'ta düzenledi. Üçüncü toplantının tarihi ise açıklanmadı ancak yeni yıla girmeden asgari ücretin açıklanması gerekiyor.

Hem işçi hem de işveren tarafından henüz teklif gelmedi. İşçi kesimi asgari ücretin açlık sınının üzerinde ve refah getirecek seviyede olmasını beklerken, işverenler vergi ve maliyetteki artışa dikkat çekiyor.

Asgari ücrete en düşük yüzde 30, en yüksek ise yüzde 55 zam yapılması söz konusu. Asgari ücret yüzde 30 zamlanırsa 14 bin 822 liraya, yüzde 35 artırılırsa 15 bin 392 liraya yükselecek.

Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira; yüzde 45 artışta ise 16 bin 532 lira olacak. Yüzde 50’lik zam yapılırsa da 17 bin lirayı geçecek.