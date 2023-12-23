Asgari ücrete zam oranını canlı yayında açıkladı! Son viraja girildi, işte masadaki 3 olasılık
Milyonlarca işçi için zam maratonunda son viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta 2024 yılı zam oranı için nihai kararı verecek. Gözler üçüncü toplantıya çevrilirken, canlı yayında net zam oranı verildi. İşte masadaki 3 olasılık...
Özel sektörde çalışan yaklaşık 8 milyon asgari ücretli başta olmak üzere toplumun tüm kesimini yakından ilgilendiren 2024 yılı asgari ücret zam oranının belirlenmesi için süreç tüm hızıyla sürüyor. 11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının arıdndan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 18 Aralık'ta ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Gözler üçüncü toplantıya çevrilirken, herkes masadan çıkacak zam oranı ve rakama odaklandı. Asgari ücrete ilişkin Ankara kulislerinden dikkat çeken kulis haberleriyle öne çıkan yazar Abdulkadir Selvi'den canlı yayında dikkat çeken zam oranı geldi. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Zam ne zaman kamuoyuna duyurulacak? 2024 yılında ikinci bir zam olacak mı? İşte masadaki 3 olasılık...
ASGARİ ÜCRET İÇİN ÜST ÜSTE AÇIKLAMALAR
Asgari ücrette son viraja yaklaşırken hükümetten üst üste açıklamalar geliyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zammının da yıl sonuna kadar netleşeceğini söyledi. Bakan Işıkhan, "Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücrette 'denge' mesajı vererek, "Elimizdeki tüm imkanlarla hareket edeceğiz. Ancak burada bir denge söz konusu. Bir taraftan çalışanlarımızın refah talepleri var, diğer taraftan işletmelerimizin rekabet gücü, istihdamı, kayıt dışına kaymama meselesi var. Bu ikisi arasında bir denge oluşmak durumunda" diye konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise asgari ücretliden 2024 yılında 630 milyar TL vergi alınmayacağını söyledi.
İŞVRENDEN İKİ TOPLANTIDA DA RAKAM ÇIKMADI
Ekonomik, sosyal ve toplumsal yönü itibarıyla büyük öneme sahip asgari ücretin belirlenmesi için süreç başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında Ankara'da ilk toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu pazartesi günü ikinci toplantısını gerçekleştirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık ettiği 5 kişilik hükümet heyeti, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı. Toplantıda işveren temsilcisi TİSK'in ilk teklifini yapması bekleniyordu. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantının ardından yaptığı açıklamada rakam verilmediğini söyledi.
ASGARİ ÜCRET YÜZDE 50'DEN AZ OLMAZ
A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Abulkadir Selvi'nin asgari ücret zammıyla ilgili tahmini de dikkat çekti. Selvi, yaptığı açıklamada asgari ücret zammının yüzde 50'den az olmayacağını tahmin ettiğini sözlerine ekledi.
5 ORANDAN GERİYE 3 SEÇENEK KALDI
Son iki yılda iki kez zam yapılan asgari ücret için 2024 yılında tek zam yapılması gündemdeyken, asgari ücret için 5 zam oranı konuşuluyordu. Bu oranlardan geriye 3 seçenek kaldı. Masada 3 seçeneğin ağırlık kazanacağı belirtiliyor. Yüzde 40, 45 ve 50'lik zam oranı...
Asgari ücrette öne çıkan zam oranları şu şekilde:
- Yüzde 35 oranında bir zam gelirse 15 bin 392 TL olacak,
- Yüzde 40 oranında bir zam gelirse 15 bin 962 TL olacak,
- Yüzde 45 oranında bir zam gelirse 16 bin 532 TL olacak,
- Yüzde 50 oranında bir zam gelirse 17 bin 103 TL olacak,
- Yüzde 55 oranında bir zam gelirse 17 bin 673 TL olacak,
ÜÇÜNCÜ TOPLANTI NE ZAMAN?
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, üçüncü toplantı için hükümet ve işveren tarafından yeni bir tarih belirleneceğini ve kendilerine davet gönderileceğini söyledi. Geçen hafta yapılması beklenen toplantı hükümet ve işveren tarafından Türk-İş'e davet gitmediği için yapılmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun önümüzdeki günlerde 3. toplantısını yapması bekleniyor.
İLK SOMUT RAKAM NE ZAMAN MASAYA GELECEK?
2024 yılında özel sektörde uygulanacak asgari ücrete ilişkin ilk rakamın üçüncü toplantıda masaya gelmesi bekleniyor. Üçüncü toplantıda da rakam çıkmaması halinde asgari ücretin 4. toplantısında uzlaşılmaya en yakın rakamın ortaya çıkacağı düşünülüyor.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Komisyondan şimdiye kadar bir rakam çıkmazken, işçi ve işveren tarafının, görüşmelerde belli bir aşamayı geride bıraktığı öğrenildi. Nihai kararın, devam eden pazarlıkların ardından gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor.
Masada alınan karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi Erdoğan’ın maaşlara son dokunuşu yaparak yeni asgari ücret duyurulacak. Erdoğan’ın onayından geçen 2024 asgari ücret rakamının 31 Aralık 2023'ten önce duyurulması bekleniyor. Bu kapsamda 25-29 Aralık tarihleri öne çıkıyor. Asgari ücret kararı, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 1 Ocak 2024 itibarıyla geçerli olacak.