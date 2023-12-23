23 Aralık 2023 14:50 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 15:29

Özel sektörde çalışan yaklaşık 8 milyon asgari ücretli başta olmak üzere toplumun tüm kesimini yakından ilgilendiren 2024 yılı asgari ücret zam oranının belirlenmesi için süreç tüm hızıyla sürüyor. 11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının arıdndan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 18 Aralık'ta ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Gözler üçüncü toplantıya çevrilirken, herkes masadan çıkacak zam oranı ve rakama odaklandı. Asgari ücrete ilişkin Ankara kulislerinden dikkat çeken kulis haberleriyle öne çıkan yazar Abdulkadir Selvi'den canlı yayında dikkat çeken zam oranı geldi. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Zam ne zaman kamuoyuna duyurulacak? 2024 yılında ikinci bir zam olacak mı? İşte masadaki 3 olasılık...

ASGARİ ÜCRET İÇİN ÜST ÜSTE AÇIKLAMALAR

Asgari ücrette son viraja yaklaşırken hükümetten üst üste açıklamalar geliyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zammının da yıl sonuna kadar netleşeceğini söyledi. Bakan Işıkhan, "Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücrette 'denge' mesajı vererek, "Elimizdeki tüm imkanlarla hareket edeceğiz. Ancak burada bir denge söz konusu. Bir taraftan çalışanlarımızın refah talepleri var, diğer taraftan işletmelerimizin rekabet gücü, istihdamı, kayıt dışına kaymama meselesi var. Bu ikisi arasında bir denge oluşmak durumunda" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise asgari ücretliden 2024 yılında 630 milyar TL vergi alınmayacağını söyledi.

İŞVRENDEN İKİ TOPLANTIDA DA RAKAM ÇIKMADI

Ekonomik, sosyal ve toplumsal yönü itibarıyla büyük öneme sahip asgari ücretin belirlenmesi için süreç başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında Ankara'da ilk toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu pazartesi günü ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık ettiği 5 kişilik hükümet heyeti, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı. Toplantıda işveren temsilcisi TİSK'in ilk teklifini yapması bekleniyordu. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantının ardından yaptığı açıklamada rakam verilmediğini söyledi.