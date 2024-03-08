AK Parti'den asgari ücrete ara zam sinyali! Ankara kulisleri hareketlendi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Akbaşoğlu'nun "Haziran sonu, temmuz başı itibarıyla emekliler başta olmak üzere tüm çalışanlarla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü artıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Buna dair düzenlemelerimizi inşallah gerçekleştireceğiz." sözleri emekliye seyyanen zammın ardından asgari ücrete ara zammı gündeme getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, geçtiğimiz gün Meclis'te emekli ve asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Seçim sonrasını işaret eden Akbaşoğlu, ara zam sinyali verdi.

ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK DÜZENLEME

Akbaşoğlu, "2024 yılı, emekliler yılı olarak ilan edildi. Emeklilerin alım gücünü artırmak, tüm çalışanlarımızla birlikte daha iyi noktaya getirmek için çalışacağız. Meclis muhtemelen nisan ortalarında tekrar görevini ifa edecek. O tarihten itibaren de bu hususları gündemimizde müzakere edeceğiz. Haziran sonu, temmuz başı itibarıyla emekliler başta olmak üzere tüm çalışanlarla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü artıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Buna dair düzenlemelerimizi inşallah gerçekleştireceğiz." dedi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM İDDİASI

Bu gelişme sonrası emekliye seyyanen zammın yanında asgari ücrete de ara zam konuşulmaya başlandı. AK Partili Akbaşoğlu'nun açıklamalarına dikkat çeken Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe ek artışta kulis bilgilerini yazdı. Gökçe kulis bilgilerini aktardığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Hatırlanacağı üzere 2022 yılında olduğu gibi 2023’te de asgari ücrete iki kez zam yapıldı. Hatta yıl sonundaki zam görece yüksek tutularak 11 bin 402 liradan 17 bin 2 liraya yükseltildi. Ancak işçiler yeni asgari ücretten daha iki maaş aldıkları dönemde yani ilk iki ayın sonunda ücretin yüzde 11.53’ü enflasyon karşısında eridi. Yılın ilk yarısı boyunca da bu artış eğiliminin sürmesi bekleniyor. Her ne kadar mevzuatta asgari ücretin yılda bir kez belirleneceği yazsa da, Türkiye Nisan-Mayıs aylarından itibaren asgari ücrette ikinci artış meselesini konuşmaya başlayacak."