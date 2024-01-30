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    • AK Partili belediyeden işçilere yüzde 71 zam! Başkanı omuzlarında taşıdılar

    Niğde Belediyesi bünyesinde çalışan işçilere yüzde 71 oranında zam yapıldı. Zammı büyük bir sevinçle karşılayan işçiler, Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i omuzlarında taşıdı.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    AK Partili belediyeden işçilere yüzde 71 zam! Başkanı omuzlarında taşıdılar
    AK Parti, Niğde, İşçi, Zam, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan zam oranının belli olmasıyla birlikte belediyelerde maaş artışı hareketliliği yaşanıyor. Birçok belediye personeline yüzde 70'in üzerinde zam yaparken, işçileri sevindirecek bir haber de Niğde Belediyesi'nden geldi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Belediyesi Personel A.Ş. bünyesinde görev yapan işçilere 2024 yılı için yüzde 71 oranında zam yaptı. Zammı büyük sevinçle karşılayan işçiler, Başkan Özdemir'i omuzlarında taşıdı.

    "BİZ BİR AİLEYİZ"

    Özdemir, zam oranını Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda açıkladı. Burada yaptığı konuşmada Özdemir; belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, sendika temsilcileri ve belediye personelinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, hiç kimseyi diğerinden farklı tutmadıklarını belirterek; "Biz bir aileyiz. Hiç kimsenin siyasi görüşüne bakmadık. Hep haktan yana, hukuktan yana olduk" dedi.

    AK Partili belediyeden işçilere yüzde 71 zam! Başkanı omuzlarında taşıdılar

    TOPLANTIYA ALKIŞLAR VE SLOGANLARLA GİRDİ

    Toplantıya alkışlar ve sloganlar eşliğinde giren Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Dönüşen, gelişen ve her geçen gün biraz daha güzelleşen Niğde'miz, belediye hizmetleri açısından parmakla gösterilen bir il haline gelmişse, bunda sizin de çok büyük katkınız var; sizin emeğiniz, alın teriniz var" dedi.

    "BU PARALARIN HER KURUŞUNU HAK EDİYORSUNUZ"

    Belediye işçilerine bu yıl için verilen zam oranını yüzde 71 olarak açıklayan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Sizler, gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden, bu güzel şehrimize, kıymetli Niğdeli hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde oldunuz.

    AK Partili belediyeden işçilere yüzde 71 zam! Başkanı omuzlarında taşıdılar

    Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana ekip arkadaşlarımızı emeklerinin karşılığını almaları noktasında hep koruduk ve kolladık. Sizlere daha iyi yaşam şartları sunabilmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu paraların her kuruşunu hak ediyorsunuz" diye konuştu.

    İŞÇİLER OMUZLARINDA TAŞIDI

    Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizlerle birlikte Niğde'mize en güze hizmetleri sunabilmek için canla, başla çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

    AK Partili belediyeden işçilere yüzde 71 zam! Başkanı omuzlarında taşıdılar

    Başkan Özdemir, konuşmasının ardından belediye işçileri tarafından omuzlara alındı. Yüzde 71 oranındaki artıştan memnuniyet duyduklarını söyleyen işçiler de Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e teşekkür etti.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AK PartiNiğdeİşçiZam
    Haberler > Ekonomi > AK Partili belediyeden işçilere yüzde 71 zam! Başkanı omuzlarında taşıdılar
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