AK Partili Zeybekci'den emekli maaşı ve EYT açıklaması! "25 bin lira verilerek çözülse..."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Emekliye 25 bin lira verilerek geçim sıkıntısı çözülse dünyada fakir ülke kalmazdı, herkes bolca para verir problemler biterdi. Çözüm ürünü, malı, istihdamı artırmak. Topyekün ülkece bir karar vermeliyiz" dedi.

Emekli promosyonu 20 bin liraya kadar çıktı! Hangi banka ne kadar ödüyor, işte tüm liste

Emekli promosyonu 20 bin liraya kadar çıktı! Hangi banka ne kadar ödüyor, işte tüm liste

Ekonomi gündeminin en önemli maddeleri arasında uzun süredir emekli maaşları ve emekli maaş zammı yer alıyor. Konuya değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, önemli açıklamalarda bulundu.

"ZAM YAPMAK ÇÖZÜM DEĞİL"

CNN Türk'e konuşan ve geçim sıkıntısı çeken emekliye zam yapmanın bir çözüm olmadığını söyleyen Zeybekçi, "Emekliye 25 bin lira verilerek çözülse dünyada fakir ülke kalmazdı, herkes parayı bolca para verir problemler biterdi. Çözüm ürünü, malı, istihdamı artırmak. Topyekün ülkece bir karar vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

"SİSTEMİ DAR BİR KORİDORA SOKTUK"

Açıklamasının devamında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuna değinen Zeybekçi, "EYT üzerinden emeklilik sistemini dar bir koridora soktuk. EYT demek geleceğin kaynaklarını bugünden tüketmek demektir. Maalesef emeklilik sistemimizi çok dar bir koridora soktuk. 16 milyonun üzerinde emeklimiz var. Bu sürdürülebilir bir şey değil" dedi.

"BENİM GÖRÜŞLERİM NEGATİFTİ"

"Bu bir siyasi mesele değil bu bir memleket meselesidir" diyen Zeybekci, şu ifadeleri kullandı: "Siyaset yaparken ülke kaygısıyla gelecek kaygısıyla hareket edilmesi gerekiyor. Zamanında benim EYT ile görüşlerim negatifti. Ama diğer taraftan mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır diyerek EYT ile ilgili olmaması gerekenler yapıldı. Beklentiler sonsuz, kaynaklar sınırlıdır."

"TÜRKİYE OLARAK DOĞRU YOLDAYIZ"

Ekonomide Türkiye'nin uyguladığı yöntemin doğru bir yöntem olduğunu vurgulayan Zeybekçi, şu değerlendirmede bulundu: "Dünyadaki ekonomik trende bakarsanız Türkiye olarak doğru yoldayız. Parasal tedbirleri destekliyoruz. Enflasyonlar mücadele programı halinde bütün olarak düşünürsek talepleri yok etmek mümkün değildir. Ama parasal tedbirlerle talebin artarak gelmesi vardır.

"PARAYI ARTIRARAK REFAHI ARTIRAMAZSINIZ"

Türkiye'de tarım ve gıdada desteklerle başlamamız lazım. Emekliler deyince yanlış olur. Dar gelirli ve asgari ücretliye, esnafa, çiftçiye bakmak lazım. Parayı artırarak refahı artıramazsınız. Alınması gereken tedbirler ile zoru geride bıraktık. Yapmamız gereken refahı artırmak. Bu da arzı, üretimi artırmakla gerçekleşir."