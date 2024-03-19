Akaryakıt devi 1.000 adet istasyonunu kapatıyor

Dünyaca ünlü enerji şirketi Shell, 2024 ve 2025'de toplamda 1.000 istasyonunu kapatmaya hazırlanıyor. Dev firma kararın gerekçesi olarak elektrikli araç şarj cihazlarına yönelik artan talebi gösteriyor. Shell'in Türkiye'de de 1.150 istasyonu bulunuyor.

Türkiye'de de faaliyet gösteren enerji şirketi Shell, dünya genelinde 500 akaryakıt istasyonunu kapatmayı planlıyor.

YILLIK 500 İSTASYON SATACAK

Şirket elektrikli şarj cihazlarına olan talebin artması ve bu talebi karşılamak için böyle bir karar aldığını duyurdu. Shell, 2024 ve 2025 yıllarında her yıl yaklaşık 500 tesisi (ortak girişimler dahil) satmayı hedefliyor.

KARINI YÜZDE 12 ARTIRMAYI PLANLIYOR

Şu an için 54 bin elektrikli şarj cihazı bulunan şirket, bu sayıyı 10 yıl içinde 200 bine çıkarmayı hedefliyor. Shell, özellikle Çin’de ve Avrupa’da, talebin hızla arttığı bölgelerde bu şarj istasyonlarını yaygınlaştıracak. Böylece şirket yüzde 12'den daha fazla getiri sağlayacak.

TÜRKİYE'DE 1.150 İSTASYONU VAR

Dünyanın tek çatı altında faaliyet gösteren en büyük perakende markası olan Shell, Türkiye'de 1.150 istasyonunu hizmet veriyor.