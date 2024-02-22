Akaryakıt krizindeki ülkeden ilginç takas! Çay verip petrol alıyorlar

Düzenleyen: Abdullah Keleş / Kaynak: AFP 22 Şubat 2024 11:37 - Güncelleme: 22 Şubat 2024 11:41 - Güncelleme:

Akaryakıt, Petrol, Çay, Sri Lanka, İran, Haber

Ekonomi Haberleri / AFP

İnsanların iki gün aracıyla benzin sırasında beklediği Sri Lanka, ülkenin petrol ihtiyacını karşılamak için ilginç bir yola başvurdu. Nakit sıkıntısı çeken ülke, İran'a olan 251 milyon dolarlık petrol borcunun 20 milyon dolarlık kısmını çay ile ödedi. Sri Lanka'da üretilen Seylan çayı, diğer çaylardan daha açık renkli ve hafif olması nedeniyle sıkça tercih ediliyor.