Akaryakıt krizindeki ülkeden ilginç takas! Çay verip petrol alıyorlar
Ekonomi Haberleri / AFP
İnsanların iki gün aracıyla benzin sırasında beklediği Sri Lanka, ülkenin petrol ihtiyacını karşılamak için ilginç bir yola başvurdu. Nakit sıkıntısı çeken ülke, İran'a olan 251 milyon dolarlık petrol borcunun 20 milyon dolarlık kısmını çay ile ödedi. Sri Lanka'da üretilen Seylan çayı, diğer çaylardan daha açık renkli ve hafif olması nedeniyle sıkça tercih ediliyor.
Nakit sıkıntısıyla boğuşan Sri Lanka'nın Başbakanı Dinesh Gunawardena'nın ofisi, İran Dışişleri Bakanı Hossein Amir-Abdollahian ile görüştü. Görüşmenin ardında yapılan açıklamada, "Takas ticaret anlaşması kapsamında İran'a şu ana kadar 20 milyon dolar değerinde çay ihraç edildi" denildi.
Petrol karşılığı çay anlaşması üzerinde Aralık 2021'de mutabık kalındı ancak ihracat, Sri Lanka'daki ekonomik kriz nedeniyle gecikti. Dönemin Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, kriz nedeniyle Temmuz 2022'de istifa etmek zorunda kaldı. Kriz nedeniyle vatandaşlar günlerce araçlarıyla petrol sırası beklemişti.
"ABD YAPTIRIMLARINI İHLAL ETMİYOR"
Takas anlaşması, ABD yaptırımlarının hedefindeki İran'ın çay ithalatını ödemek için halihazırda az olan döviz rezervini kullanmamasını sağlıyor.
Sri Lankalı yetkililer daha önce çay-petrol takasının ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları ihlal etmediğini öne sürdü. Yetkililer, çayın bir gıda maddesi olduğunu ve anlaşmada ABD'nin kara listeye aldığı İran bankalarının yer almadığını söyledi.
Sri Lanka Nisan 2022'de 46 milyar dolarlık dış borcunu ödeyemedi ve geçen yılın başlarında IMF'den 2,9 milyar dolarlık kredi aldı. Sömürge döneminde ülkeyle özdeşleşen Seylan çayı, 2016 yılında İran'ın tüketiminin neredeyse yarısını oluşturuyordu. Ancak bu oran son yıllarda düşüş gösterdi.
Kaynak: AFP