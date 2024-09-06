Akaryakıta indirim geldi! İşte Benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerine müjdeli haber geldi. Benzin fiyatlarına 1.84 TL indirim yapıldı. İşte benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar...

Brent petrol fiyatı ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor.

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim 6 Eylül tarihinde saat 00.01'dan itibaren pompaya yansıdı.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

6 Eylül Çarşamba günü saat 00.01'dan itibaren geçerli olmak üzere benzine 1.81 TL indirim geldi.

Oto gaz ve motorin grubunda ise bir fiyat değişikliğine gidilmedi.

LİTRE FİYATI HESAPLANDI

Benzinin litre fiyatı 1 lira 84 kuruş azaldı. Zammın ardından oto gazın litresi 41 ila 43 TL seviyelerine indi.

Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 41.38 TL

İstanbul (Anadolu): 43.11 TL

Ankara: 43.53 TL

İzmir: 44.03 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 41.23 TL

İstanbul (Anadolu): 41.32 TL

Ankara: 41,78 TL

İzmir: 42,29 TL

OTO GAZ

İstanbul (Avrupa): 25.13 TL

İstanbul (Anadolu): 24.59 TL

Ankara: 25.14 TL

İzmir: 24.89 TL

FİYATLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.