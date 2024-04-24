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Akaryakıta indirim geliyor! Tabela bu gece yarısı değişecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akaryakıta indirim geliyor! Tabela bu gece yarısı değişecek

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 17 kuruş indirim geliyor.

Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiklik gösteriyor. Petrol fiyatlarındaki geri çekilme sonrası akaryakıta beklenen indirim geliyor. 

MOTORİNE İNDİRİM 

25 Nisan Perşembe gününden itibaren motorinin litresi 1 lira 17 kuruş ucuzlayacak. İndirimin ardından motorinin litresi 42 lira seviyesine gerileyecek.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR? 

24 Nisan itibarıyla motorinin litresi İstanbul'da (Avrupa) 42 lira 18 kuruşa, İzmir'de 43 lira 29 kuruşa, Ankara'da ise 43 lira 4 kuruşa satılıyor. 

Benzinin litresi ise İstanbul'da (Avrupa) 43 lira 58 kuruşa, İzmir'de 44 lira 68 kuruşa, Ankara'da 44 lira 42 kuruşa satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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