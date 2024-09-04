Akaryakıta zam! İşte 4 Eylül güncel benzin, motorin ve oto gaz fiyatları

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Gece yarısından itibaren oto gaza büyük bir zam geldi. Peki LPG'nin litresi kaç lira oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren tabela bir kez daha değişti.

OTO GAZA ZAM

Bugün itibarıyla oto gaza büyük bir zam geldi. Benzin ve motorin grubunda ise bir fiyat değişikliği yaşanmadı.

OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Oto gazın litre fiyatı 1 lira 30 kuruş arttı. Zammın ardından oto gazın litresi 25 lira seviyelerine çıktı.

4 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 43.22 TL

İstanbul (Anadolu): 43.11 TL

Ankara: 43.53 TL

İzmir: 44.03 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 43.15 TL

İstanbul (Anadolu): 43.08

Ankara: 43.56 TL

İzmir: 44.08 TL

OTO GAZ

İstanbul (Avrupa): 25.13 TL

İstanbul (Anadolu): 24.59 TL

Ankara: 25.14 TL

İzmir: 24.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.