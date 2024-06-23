Akaryakıtta tabela iki hafta üst üste değişecek! Fiyat artışı 5 lirayı bulacak

Düzenleyen: Çağla Çağlar 23 Haziran 2024 16:12 - Güncelleme: 23 Haziran 2024 16:23 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Petrol ve döviz kurundaki yükseliş akaryakıtın zamlanmasına neden oldu. Ertelendikten sonra 70 kuruş daha artan akaryakıt zammı sürücülerin kafasını karıştırırken 3 Temmuz'daki ÖTV zammıyla tabela yeniden değişecek.