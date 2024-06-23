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Haberler > Ekonomi > Akaryakıtta tabela iki hafta üst üste değişecek! Fiyat artışı 5 lirayı bulacak

Akaryakıtta tabela iki hafta üst üste değişecek! Fiyat artışı 5 lirayı bulacak

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Akaryakıtta tabela iki hafta üst üste değişecek! Fiyat artışı 5 lirayı bulacak

Ekonomi Haberleri

Petrol ve döviz kurundaki yükseliş akaryakıtın zamlanmasına neden oldu. Ertelendikten sonra 70 kuruş daha artan akaryakıt zammı sürücülerin kafasını karıştırırken 3 Temmuz'daki ÖTV zammıyla tabela yeniden değişecek. 

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Yaşanan gelişmelerin ardından benzin ve motorine yarın geceden itibaren zam geliyor.

21 Haziran'da ertelenen zamla benzinde 2 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 69 kuruş artış gerçekleşecek. Akaryakıtta tabela 3 Temmuz'da ÖTV zammıyla yeniden değişecek.

2 HAFTADA 5 LİRA ZAM

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, 3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisinin ardından ÖTV'ye yapılacak zamla birlikte akaryakıt fiyatlarının yeniden litrede 3 ile 3.5 TL artması bekleniyor. Böylelikle 2 haftalık zaman dilimi içerisinde benzin ve motorin fiyatları 5 liranın üzerinde artış göstermiş olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin

İstanbul Avrupa yakasında 42,06 TL

İstanbul Anadolu yakasında 41,96 TL

Ankara'da 42,78 TL 

İzmir'de 43,00 TL 

Motorin fiyatları ise İstanbul Avrupa yakasında 41,83 TL, İstanbul Anadolu yakasında 41,75 Ankara’da 42,63 TL ve İzmir’de 42,83 lira seviyesinde bulunuyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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