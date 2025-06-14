Alanında tek, tanesini 250 TL'den satıyor! Avrupa'ya yetişemiyor, Amerika'ya ihracata başladı

Samsun'da alanında tek olan esnaf Mustafa Ersayın, 25 yıldır el emeği ürettiği uçurtmalarıyla eşi benzeri görülmeyen bir başarı sağladı. Okulların kapanmasına sayılı günler kala uçurtmalara olan ilgi yeniden artarken, kendisini "tek el yapımı uçurtmacı" olarak tanımlayan Mustafa Ersayın, Avrupa'nın yanı sıra Amerika kıtasına da ürün satıyor. Ürünler fiyatı, tasarım ve boyutuna göre 100-250 TL arası değişiyor

Samsun'da bir esnaf, 25 yıldır el emeği ürettiği uçurtmalarıyla göz dolduran bir dış satım başarısına ulaştı.

Okulların kapanmasına sayılı günler kala uçurtmalara olan ilgi yeniden artarken, kendisini "tek el yapımı uçurtmacı" olarak tanımlayan Mustafa Ersayın, yüzlerce farklı modelde uçurtma yapıyor.

Samsun'daki siparişlerin yoğunluğuna rağmen, yurt dışından gelen talepleri de geri çevirmiyor.

ALANINDA TEK, AMERİKA'YA DAHİ ÜRÜN SATIYOR

Uçurtma yapımının dikkat ve özen gerektirdiğini anlatan Ersayın, "Festivaller, dernekler, okullar, gurbetçiler benden sipariş veriyor. Kargo ile yurt dışına da gönderim yapıyorum ama çok ısrar edenlere. Brezilya'dan bile talep alıyorum. Avrupa'yı geçtim, Güney Amerika ülkelerinden bile logo gönderip özel tasarım istiyorlar. Ama Samsun'a bile zor yetiştiğim için sınırlı sayıda gönderim yapabiliyorum" dedi.

Çocukların uçurtmalara ilgisinin devam ettiğini belirten Ersayın, kültürün yaşatılması gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti:

En fazla günde 50 uçurtma yaptığım olmuştu, artık yaşlandım 35'e düştüm. Şimdiye kadar yaptığım en büyük uçurtma 2,5 metreydi. Çamaşır ipiyle uçurmak zorunda kaldım. Çok güzeldi ama bir daha yapmam. Uçurması işkenceydi.

FİYATLAR 100 İLE 250 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Çizgi film karakterleri, takım logoları, film kahramanları ve özel isimlerle hazırlanan uçurtmalar, ipiyle birlikte tasarım ve boyutuna göre 100 ile 250 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.