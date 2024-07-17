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Alpaslan Çakar yeniden TBB Başkanı

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Alpaslan Çakar yeniden TBB Başkanı
Türkiye Bankalar Birliği, Yönetim Kurulu Başkanı, Haber

Ekonomi Haberleri

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimi sonuçlandı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar yeniden başkan seçildi.

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB), bugün yapılan Yönetim Kurulu görüşmesinde, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimleri gerçekleştirildi. 

OY BİRLİĞİ İLE KARAR ALINDI 

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Alpaslan Çakar’ın (Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği’ne Abdi Serdar Üstünsalih’in (Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür) seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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