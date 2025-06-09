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Haberler > Ekonomi > Altın bayramın son gününde de yükseliyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı

Altın bayramın son gününde de yükseliyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 4 bin 191 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 903 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 496 liradan satılıyor.

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,5 azalışla 4 bin 174 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazanarak 4 bin 191 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Çeyrek altın 6 bin 903 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 496 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,2 artışla 3 bin 324 dolardan işlem görüyor.

Altın bayramın son gününde de yükseliyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı - 1. Resim

PİYASALAR ABD-ÇİN GELİŞMELERİNE ODAKLANDI 

ABD ile Çin arasında bugün gerçekleştirilmesi planlanan tarife görüşmeleri küresel çapta süregelen risklerin bir nebze azalmasına katkı sağlarken, ABD yönetiminin korumacı ticaret politikalarında değişkenlik göstermesi yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Analistler, ABD-Çin ticaret görüşmelerinin yanı sıra ABD'de çarşamba günü açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) projeksiyonlarına ilişkin ipucu verebileceğini kaydetti.

Altın bayramın son gününde de yükseliyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı - 2. Resim

ONS ALTINDA 3.400 DOLAR DİRENÇ SEVİYESİNDE 

Yurt dışında ABD'de açıklanacak toptan stoklar verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 400 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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