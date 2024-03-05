Altın daha fazla yükselir mi? Bu fiyatlardan altın alınır mı? Uzman isim tek tek anlattı

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş değerli metali tekrar yatırımcıların gözdesi yaparken; elinde nakit bulunan tasarruf sahipleri de “Bu fiyatlardan altın alınır mı?”, “Altın daha fazla yükselir mi?”, “Altın düşer mi”, “Altın fiyatı 2024 beklenti” gibi soruların cevabını arıyor. Mart 2023-Şubat 2024 aylık kapanışlara göre, her ay 1 gram altın alan yatırımcının ortalama maliyeti 1670 TL olarak gerçekleşti. Toplamda 12 gram altına 20 bin 37 TL yatırım yapıldı. Böylece bugünkü fiyatlara göre getiri de 25 bin 950 TL olarak gerçekleşti. Yani bu yatırımcı her ay biriktirerek, 1 yılda yüzde 30 kârlılığa ulaşmış oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL / Ömer F. Bingöl - Genellikle sabır gerektiren bir yatırım aracı olan altının uzun vadede hiç kaybettirmediği, zaman zaman bekletse de bir şeklide arayı kapattığı ve yatırımcısının yüzünü güldürdüğü biliniyor. Bugün serbest piyasada 2180 TL ile zirve yapan gram altın, Kapalıçarşı’da da 2260 TL’yi aştı.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR

Mart 2024 itibarıyla güncel küresel gelişmelere bakıldığında;

-Uzun süredir sıkı para politikası uygulayan ABD Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecine yaklaşması,

-Buna bağlı olarak ABD tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yükselişleri hız kesmesi ve zirve seviyelerden başlayan gevşeme,

-Jeopolitik risklerin canlılığını koruması

-Çin ve Hindistan başta olmak üzere fiziki altın talebinin artması

-Dünyadaki merkez bankalarının da altın alımlarını yükseltmesi, altın fiyatlarındaki yükselişin ana sebepleri olarak karşımıza çıkıyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle birlikte 14 Şubat’ta 1984 dolara kadar gerileyen ons altın, 5 Mart işlemlerinde 2126 doları test etti.

GRAM ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR

-Ons altında yaşanan yükseliş,

-Yerel seçimler öncesinde kurlarda gözlemlenen artış,

-Yüksek seyreden enflasyon sebebiyle tasarruf sahiplerinin korunma eğilimi sebebiyle alıma geçmesi,

-İthalata getirilen kısıtlamalar sebebiyle Kapalıçarşı ile serbest piyasa arasında fiyat farkının açılması,

-Yaklaşan düğün sezonu öncesinde fiziki talepte artış,

-Altın borcu bulunanların fiyatlar daha fazla yükselmeden alıma geçmesi gibi sebepler de iç piyasada gram altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketliliği destekledi.

ALTINDA HEDEF FİYAT VE BEKLENTİLERİ

Bu yıl haziran ayından itibaren FED tarafında faiz indirimleri beklentisi hâkim. Dolara küresel anlamda değer kaybettirecek bu gelişme, ons altında bugünlerde önceden fiyatlanıyor. Jeopolitik risklerinde de devam etmesi ons altını destekliyor. Ons altın tarafında bu yıl için dünya genelinde 2500 dolar beklentileri bulunuyor. Gram altın için ise, dolarda bu yıl 36-38 TL aralığında öngörülerin oluşmasıyla birlikte, 2500-2750 TL arasında beklentiler bulunuyor.

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Fiyatlarda son yaşanan yükselişle birlikte yukarı yönlü marjlarda bir miktar daralma gerçekleşti. Bu durumda muhtemel kâr realizasyonları, altın için kademeli alım yapma yönünde iyi bir strateji olarak öne çıkabilir. ABD tarafında bu hafta cuma günü gelecek tarım dışı istihdam rakamlarının beklenti üzerinde gelmesi halinde bir miktar kâr satışları gerçekleşebilir. Bu durumda ons altında 2088 dolara varabilecek gerilemeler de yaşanabilir. Bu tarz geri çekilmeler gram tarafında alım fırsatı verebilir.

ALTINA YATIRIM YOLLARI

-Altın S1 kodu ile doğrudan borsadan, online işlem yapılabilir.

-Bankalar kanalıyla alım-satım yapılabilir. Ancak burada alım ve satım fiyat aralığının açık olmamasına dikkat edilmeli.

-Altına dayalı yatırım fonlarına bakılabilir.

-24 ayar olması kaydıyla fiziki olarak da altın saf alınabilir. Bunun saklama külfeti bulunur.

KADEMELİ ALIM NE DEMEK? NASIL UYGULANIR?

Kademeli alım, bir yatırım enstrümanına dair belirli aralıklarla ve her fiyattan, uzun vadeli uygulanan yatırım stratejisi olarak bilinmektedir. Gram altın örneğinden yola çıkılırsa;

-Gram altın, serbest piyasada Mart 2023’te aylık kapanışını 1214 TL’den yaptı.

-Şubat 2024 kapanışı ise 2056 TL’den gerçekleşti.

-Bu süreçte 12 aylık dönemde her ay kapanış fiyatından 1 gram altın alındığı varsayılırsa…

-12 gram altın için toplamda 20 bin 37 TL’lik yatırım yapılıyor.

-1 gram altın için ortalama 1670 TL ödenmiş olunuyor.

-5 Mart’ta gram fiyatında (serbest piyasada) 2162 TL ile zirve görüldü.

-Böylece 12 gram altının fiyatı 25 bin 950 TL olarak gerçekleşti.

Kademeli olarak bu stratejiyi uygulayan bir yatırımcı, bu süreçte yaklaşık yüzde 30 getiri elde etti.

NASIL BİR AVANTAJ SAĞLIYOR?

Kademeli yatırımın sağladığı bir avantaj da özellikle yükselmiş piyasalarda “eldeki nakdi tamamen aynı fiyattan aynı yatırıma bağlamamak” olarak öne çıkıyor. Böylece muhtemel düşüşlerde elde nakit para olacağı için “ortalama düşürme” fırsatı veriyor. Şayet piyasa yükselirse de eldeki yatırımlar değer kananmış oluyor. Her türlü de de avantaj sağlanmış oluyor.