Altın fiyatları 13 ayın dibinde! Gram ve onsta yüzde 3'ü aşan kayıp

Altın piyasasında satış dalgası derinleşti! Ons altın TSİ 18:30 itibarıyla 3.853 dolara gerileyerek son 13 ayın dibini görürken, gram altın Kapalıçarşı’da 6.225 TL’ye kadar çekildi. FED’den gelen şahin mesajlara, ABD Başkanı Trump'ın "İran'la bir anlaşmaya ihtiyacımız yok” açıklaması eklendi. Dolar endeksi 103,2 ile 19 ayın zirvesine çıktı. Küresel piyasalarda dengeler değişirken hem ons hem gram altında günlük kayıp yüzde 3’ü aştı.

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Küresel piyasalarda altın fiyatları üzerindeki satış baskısı hız kazanırken, ons altın 3.853 dolara kadar gerileyerek son 13 ayın en düşük seviyelerini test etti. Ekim sonunda 3.870 dolarla görülen dip seviyenin de altına inen ons altında günlük kayıp yüzde 3'ü aştı.

Yurt içinde gram altın da aynı baskıyla gerileyerek Kapalıçarşı'da 6.225 TL seviyelerine kadar çekildi. Gram altında da günlük değer kaybı yüzde 3'ü geçti.

TRUMP'TAN İRAN MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a ilişkin son açıklamaları piyasalarda yankılandı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin artık İran'la anlaşma arayışında olmaması gerektiğini belirterek, "İran'la bir anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geçti" mesajını verdi.

Hürmüz Boğazı'na da atıfta bulunan Trump, ABD'nin İran'ın parasını ve boğaz üzerindeki kontrolünü ele geçirdiğini öne sürdü. Açıklamalar, bölgede diplomatik çözüm beklentilerini zayıflatırken enerji piyasalarında jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

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FED'DEN 'ŞAHİN' BEKLENTİLER

Altın fiyatlarındaki sert geri çekilmede ABD Merkez Bankasına (FED) yönelik beklentilerde yaşanan değişim de etkili oluyor. Ekim ayı enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından FED yetkililerinden gelen şahin açıklamalar, aralık ayında yeni bir sıkılaşma adımına ilişkin ihtimalleri güçlendirdi.

FED Üyesi Christopher Waller, enflasyonun seyrine bağlı olarak aralık toplantısında 50 baz puanlık artışın gündeme gelebileceği mesajını verirken, Chicago FED Başkanı Austan Goolsbee de son enflasyon verisini oldukça rahatsız edici bulduğunu ifade etti. Dallas FED Başkanı Lorie Logan ise fiyat baskılarının devam etmesi hâlinde daha hızlı adımlar atılabileceğine işaret etti.

Bu açıklamalarla birlikte piyasalarda aralık ayında 25 baz puanlık artış beklentisi güçlenirken, 50 baz puanlık daha sert bir adım ihtimali de fiyatlanmaya başladı.

Altın fiyatları 13 ayın dibinde! Gram ve onsta yüzde 3'ü aşan kayıp

DOLAR 19 AYIN ZİRVESİNDE

FED beklentilerindeki değişim ABD tahvil getirilerini ve dolar talebini artırırken, dolar endeksi bugün 103,2 seviyesine yükselerek son 19 ayın en yüksek noktasını test etti. Güçlenen dolar, dolar üzerinden fiyatlanan altına uluslararası piyasalarda ek satış baskısı oluşturdu.

Altının getiri sağlamayan bir yatırım aracı olması nedeniyle daha yüksek faiz beklentileri de değerli metalin cazibesini azaltıyor. Böylece güçlü dolar ve yükselen tahvil getirileri, altın üzerinde çift yönlü baskı oluşturuyor.

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