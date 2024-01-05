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    Altın fiyatları bir anda çakıldı! Uzmanlar mazide kalacak seviyeyi açıkladı

    Fed'in faiz kararı için oldukça önemli veriler olan ABD tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üstünde gerçekleşti. Kritik verinin ardından Ons altın sert düştü. Akşam saatlerinde meydana gelen düşüş akıllara "Rüzgar tersine mi dönüyor?" sorusunu getirirken uzmanlardan dikkat çeken yorum geldi. Tren kalktı diyen uzmanlar altın fiyatlarında mazide kalacak rakamı açıkladı. İşte altın fiyatlarında son durum...

    Altın fiyatları bir anda çakıldı! Uzmanlar mazide kalacak seviyeyi açıkladı
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Jeopolitik risklerle yükselişini hızlandıran Ons altın, Fed'in faiz indirimine başlayacağı beklentisiyle 2090 dolara dayanmıştı. Ons altın bugün açıklanan Fed'in faiz kararında kilit rol oynayan Tarım Dışı İstihdam verilerinin beklentinin üstünde gerçekleşmesiyle sert düştü.

    ABD'DE İŞGÜCÜ PİYASASI HENÜZ SOĞUMADI

    Kasım ayında 199 bin artış gösteren tarım dışı istihdam, 2023 Aralık döneminde 216 bin artış göstererek beklentileri aştı. FED’in faiz politikasında belirleyici nitelikte olan veri, işgücü piyasasının henüz soğumadığına işaret etti. İşsizlik oranı ise yüzde 3,8 oranındaki beklentinin altında yüzde 3,7 düzeyinde gerçekleşti.

    ALTIN FİYATLARI BİR ANDA SERT DÜŞTÜ

    Aralık ayında tarihi seviyesini 2148 dolara kadar çıkaran Ons altın verinin açıklandığı sırada yüzde 1 civarında geri çekilerek 2024,6 dolara kadar indi.

    Altın fiyatları bir anda çakıldı! Uzmanlar mazide kalacak seviyeyi açıkladı

    Haftanın son işlem gününe 2043,54 dolardan güne başlayan Ons altın sert düşüşün ardından 2049 dolar seviyesine yükseldi.

    GRAM ALTINDA SERT YÜKSELİŞ

    Ons altının yanı sıra Dolar/TL kurundan destek bulan gram altın fiyatı ise verinin ardından 16:40 sularında yüzde 0,5 ekside 1942 TL seviyesinden işlem gördü. Daha sonra sert yükselişle 1980 TL'ye kadar çıkan gram altın 1967 TL'de dengeledi.

    ALTINDA O SEVİYE MAZİDE KALACAK

    Uzmanlara göre Ons altın kısa vadede dolar endeksindeki gelişmelere göre dalgalı bir seyir izleyecek. ABD'den gelen verilerin ardından sarı metal için izlenecek destek seviyesi olarak 2.020 dolar takip edilecek. Alımlarda ise 2.070 önemli bir direnç olarak gösteriliyor.

    TREN KALKTI, NEFES KESEN KOŞU BAŞLADI

    AG Thornton tarafından yapılan analize göre, "12 yıllık bir konsolidasyonun ardından, altın treni 2005 yılında istasyondan ayrıldı ve daha önce düşünülemez zirvelere ulaşan 6 yıllık nefes kesici bir boğa koşusuna başladı. 1993 ve 2005 yılları arasında ons altın 415-450 dolar arasında konsolide oldu Bu seviyelerden başlayan çıkış 2011 yılında altını neredeyse 4.5 kat artışla 1.923 dolara çıkardı. 2011 yılından bu yana 12 yıldır altın yine konsolidasyon içinde. 2.100 doların üzerinde bir kırılma, altın treninin bir kez daha istasyondan ayrılmasını sağlayacak. Daha önceki modellere bakılarak yapılan tahminlere göre ilk durak muhtemelen 3250 dolar civarında olacak, ardından 4.750 dolar ve son olarak 2029 sonu ile 2030 başı arasında 9.450 dolar olacak." denildi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Ekonomi > Altın fiyatları bir anda çakıldı! Uzmanlar mazide kalacak seviyeyi açıkladı
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