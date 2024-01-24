Altın fiyatları bu 3 kritik veriyi bekliyor! İşte izlenecek seviyeler

24 Ocak 2024 11:33 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 11:33

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılının ilk faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasalar 250 baz puanlık artışla faiz oranının yüzde 45 seviyesine çıkarılmasını bekliyor. TCMB'nin faiz kararının Türk lirasının değeri üzerinde etkili olması beklenirken, altın fiyatları ABD'de açıklanacak üç veriye kilitlendi. Ons 2 bin 28 dolarda yatay seyrini sürdürürken, gram güne yükselişle başladı.

3 KRİTİK VERİ BEKLENİYOR

Ons altın çarşamba günü ons başına 2 bin 25 dolar civarında günü kapatırken Perşembe günü yatay seyrini sürdürdü. Bu hafta altın fiyatlarını etkileyecek 3 önemli gelişmenin olduğu belirtiliyor.

ABD'de bu hafta PMI, GSYH ve PCE enflasyon rakamları açıklanacak. Beklenen veriler, altın fiyatlarının düşüş seyrini değiştirebileceği belirtiliyor.

Ons altın 2 bin 50 dolar bandına ulaşmasının ardından, ABD'den gelen perakende ticaret verisinin beklentilerin altında kalması ve ABD tahvillerinde satışların başlaması nedeniyle düşmüştü. Bahsi geçen veriler Fed'in Mart ayında faiz indirimine başlayacağına ilişkin beklentileri zayıflatmıştı.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

CME'nin FedWatch Tool verilerine göre, piyasalar artık mart ayında Fed'in faiz indirimi ihtimalini yüzde 50'den daha az görüyor. Piyasanın Mart ayında faizlerin düşüşe geçeceği yönündeki beklentileri, bir hafta önce görülen yaklaşık yüzde 66'lık ihtimale kıyasla önemli ölçüde düştü.

Öte yandan TCMB'ye ek olarak Avrupa Merkez Bankası (ECB) de yarın faiz kararını açıklayacak. ECB'nin faiz oranlarını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, faiz indiriminin en erken Nisan ayında yapılması bekleniyor.

GRAM ALTIN DOLARDAN DESTEK BULDU

Gram altın yeni güne ekranlarda bin 972 TL’den başladı. Kapalıçarşı’da 2 bin TL’nin üzerinde işlem gören gram altın ons altındaki düşüşten etkilenmesine karşın, dolar/TL'deki yükselişten destek almaya devam ediyor. Dolar kuru ise 30,28 TL’den işlem görüyor.

TAKİP EDİLECEK SEVİYELER NELER?

Uzmanlar gram altın için tahminlerini sıralarken, İslam Memiş'ten de bir fiyat değerlendirmesi geldi. Finans uzmanı Memiş, şunları kaydetti:

"Gram altın tarafında ekranlarda 1966 lirayı görebilirsiniz tabii ki resmi kur olduğu için geçerliliği yok. Gram altın TL serbest piyasalarda 2 bin 60-2 bin 70 TL seviyesinde. Bu hafta için 2 bin 50-2 bin 70 TL'yi takip edeceğim.

Dolar TL kuru güçlü durduğu için gram altın tarafına ons altındaki baskılanma yansımıyor. "Altın fiyatları düştü" diye haberler okuduğunuzda bunu gram altın için değil, ons altın için söylüyorlar.

Belki 2 bin 40 TL olabilir gram altında ama güçlü destek 2 bin 50 TL seviyesi. Yıl içinde ilk çeyrekte 2 bin 150-2 bin 200'ü bekliyorum. Yaz aylarında 2 bin 500-2 bin 700, yıl bitmeden de 3 bin TL gibi bir gram altın olacak.

Bu yatay süreç altın borcu olanlar, altın pozisyonu alacaklar için fırsat sunuyor. 2 bin 150'yi görünce altının bugün ucuz olduğunu anlayacağız, 3 bin TL'yi gördüğünde anlayacağız."