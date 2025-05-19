Altın fiyatlarında her geri çekilme… Yeni hafta nasıl başladı? İşte kritik seviyeler!

19 Mayıs 2025 gram altın fiyatı 4.015 TL ve ons altın da 3215 dolardan haftaya başlıyor. ABD Başkanı Trump’ın, Rusya ve Ukrayna ile görüşmesi beklenirken; ABD’nin kredi notunun düşürülmesi küresel piyasalarda temkinli duruşu destekliyor. Onsta 3250 dolar direnç ve 3120 dolar destek olarak izlenirken; Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, her geri çekilmenin uzun vadeli yatırımcılar için “kademeli alım fırsatı olabileceğini” ifade etti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının, karşılıklı tarife indirimleri ile sakinleşmesinin ardından altın fiyatları, geçen hafta %3,64 değer kaybederek, son 6 ayın en kötü performansını göstermiş ve 3.204 dolardan kapanış yapmıştı.

Ons altın, yeni haftaya ise sınırlı yükselişle başladı. Sabah saatlerinde ons %0,30 primle 3.215 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Fiyatlarda en yüksek 3.249 dolar seviyesi de test edildi.

19 MAYIS 2025 GRAM ALTIN

İçeride ise spot piyasada işlem gören 19 Mayıs 2025 gram altın fiyatı (TSİ 07:30 itibarıyla) 4.015 TL’den haftaya başladı. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda işlemler 4.185-4.130 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın satış fiyatı da ilk işlemlerde 6.735 TL’den gerçekleşiyor.

MOODY’S ABD’NİN NOTUNU DÜŞÜRDÜ

Hafta başında gelişmelere bakıldığında; kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'nin kredi notunu en üst seviye olan AAA'dan bir kademe düşürülerek AA1'e indirildi. Moody's artan devlet borcu, mali açıklar, Trump'ın politikalarındaki belirsizlikler, yükselen borçlanma maliyetleri gibi unsurları gerekçe göstererek ABD’nin notunu düşürdü.

S&P 2011 yılında ve Fitch Ratings de 2023'te ABD'nin kredi notunu AA+'ya çekmişti.

ALTIN ÖNE ÇIKABİLİR Mİ?

Moody's 1917'den beri ABD'yi en yüksek not ile puanlıyordu. Böylece 108 yıl sonra üç not kuruluşu tarafından ABD’nin kredi notu, zirvenin bir basamak altında gerçekleşti.

Analistler, yatırımcıların bundan sonraki süreçte ABD varlıklarına karşı daha temkinli olabileceğini belirterek, altının da alternatif olarak öne çıkabileceğini belirtiyor. Bu arada 10 yıllık ABD tahvil faizleri haftaya yükselişle başladı ve %4,50’nin üzerine çıktı. Bu fiyatlama, tahvillerde satışa işaret etti.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Öte yandan jeopolitik riskler tarafında önemli gelişmeler yaşanıyor. Rusya-Ukrayna arasında ateşkes anlaşmasının gerçekleşmemesi üzerine, ABD Başkanı Trump, her iki tarafla da bugün tekrar temas kuracağını açıkladı. Dikkatler bu görüşmelerden gelecek haberlere çevrilirken; İsrail’in Gazze’de geniş çaplı yeni bir operasyona başlaması da jeopolitik risklerde artışı tetikledi.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ons altında kısa vadede 3250 dolar direnç ve 3120 dolar destek olarak izlenirken, 50 günlük ortalamaya işaret eden 3170 dolar seviyesinin de korunmasının önemli olduğu vurgulanıyor.

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz; altın fiyatlarındaki her geri çekilmenin, uzun vadeli yatırımcılar için kademeli alım fırsatı olabileceğini; ancak kısa vadede fiyatların belli bir bant aralığında dalgalı ve yatay hareket edebileceğini bildirdi.