Altın fiyatlarındaki düşüşü fırsata çevirdiler! Rezervlere tonlarca altın eklendi

Dünya Altın Konseyinin raporuna göre, merkez bankalarının altın alımları yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artarak 321,2 tona ulaştı. Fiyatlardaki düşüşü fırsata çeviren merkez bankalarının rezervlerine eklediği altın miktarı dikkat çekti.

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Küresel altın piyasasında yılın üçüncü çeyreğinde dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Dünya Altın Konseyinin (WGC) yılın üçüncü çeyreğine ilişkin "Küresel Altın Trendleri" raporu yayımlandı. Rapora göre, küresel altın talebi temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak 1369 tona geriledi.

Aynı dönemde borsa yatırım fonlarına (ETF) 211 tonluk giriş gerçekleşirken, mücevher talebi yüzde 17 düşüşle 313 tona indi. Böylece mücevher talebi, 2000 yılından bu yana en zayıf üçüncü çeyrek performansını kaydetti.

Yatırım amaçlı altın alımı ise tezgah üstü piyasalar hariç tutulduğunda yüzde 19 azalarak 268 ton oldu.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI YÜZDE 42 ARTTI

Altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmeyi fırsat olarak değerlendiren merkez bankaları, rezervlerini artırmak için alımlarını hızlandırdı.

Merkez bankalarının altın alımları, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 321,2 tona ulaştı. Bu miktar, 227 ton olan son 5 yılın çeyreklik ortalamasını da geride bıraktı.

Resmi olarak açıklanan alımlarda Çin Merkez Bankası 63 tonla ilk sırada yer alırken, Polonya Merkez Bankası 40 tonla ikinci oldu. Kazakistan ve Özbekistan ise rezervlerine 14'er ton altın ekledi.

Dünya Altın Konseyi, resmi olarak açıklanmayan alımların da yaklaşık 120 ton seviyesinde olduğunu tahmin ediyor. Böylece merkez bankalarının yıllık net altın alımı 675 tona ulaştı.

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2026 YILI İÇİN ALTIN ALIM TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

Merkez bankalarının güçlü talebini dikkate alan Dünya Altın Konseyi, 2026 yılına ilişkin beklentisini de yukarı yönlü revize etti. Konsey, merkez bankalarının yıl genelindeki toplam altın alımlarının en az 2025'te kaydedilen 848 ton seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

GİZLİ ALTIN ALIMLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Raporda, merkez bankalarının altın alımlarını her zaman kamuoyuna açıklamadığına da dikkat çekildi. Çin ve Rusya gibi büyük ölçekli alıcıların geçmişte resmi bildirimde bulunmadan rezervlerini artırdığı hatırlatıldı.

Dünya Altın Konseyi, üçüncü çeyrekte gerçekleşen toplam merkez bankası alımlarının yaklaşık yüzde 37'sinin rapor edilmeyen işlemlerden oluştuğunu tahmin ediyor.

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ALTININ ONS FİYATI ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 23 ARTTI

Londra Külçe Piyasası Birliğinin (LBMA) verilerine göre, altının ons fiyatı yılın üçüncü çeyreğinde ortalama 4 bin 262,2 dolar seviyesinde gerçekleşti. Ons altın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 değer kazandı.

Raporda ayrıca, ETF yatırımlarına yönelik talep beklentileri aşarken fiziki altın yatırımlarında yavaşlama yaşandığı belirtildi. Külçe ve sikke talebinin dirençli kalmasına rağmen 2026'nın ikinci yarısında belirgin şekilde hız kestiği kaydedildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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