Altın neden yükseldi? Yeni haftada artış sürecek mi?

Altında son dakika! 13 Mayıs altın fiyatı kaç TL? Serbest piyasada gram altın 2440 TL ve ons altın 2355 dolardan haftaya başladı. Geçen hafta ABD’de işsizlik maaşı başvurularında artış ve tüketici güveninde düşüş; “güvercin FED” beklentisini destekledi, altın yükseldi. Yeni haftada altın sınırlı değer kaybıyla başlarken; çarşamba günü ABD TÜFE verisi bekleniyor. Enflasyonda düşüş halinde onsta 2400 dolar ve gramda 2500 TL’ye hareketlilik yaşanabilir!

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Nisan ayının son haftasından itibaren yatay hareket eden altın fiyatlarında, geçen haftanın son iki işlem gününde dikkat çeken yükseliş yaşandı. Ons altın 2310 dolardan 2375 dolara doğru hareketlendi. Gram altın da 2390 TL’den 2465 TL’ye ivmelendi. Hafta genelinde bakıldığında yüzde 2 civarında prim yapan altın fiyatları, böylece haftalar sonra tekrar yatırımcısının yüzünü güldürdü. Fiyatlar, aynı zamanda destek bölgelerinden uzaklaşarak kritik dirençlere de yaklaştı.

ALTIN FİYATI NEDEN YÜKSELDİ?

Geçen hafta perşembe günü açıklanan ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 215 bin kişi beklenirken, 231 bin kişi olarak gerçekleşti. Beklentilerin üzerindeki bu veri daha fazla çalışanın işsini kaybetmeye başladığına ve istihdam piyasasında soğumaya işaret etti. Öte yandan ABD’de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen Tüketici Güven Endeksi de mayıs, 9,8 puan gibi ciddi bir gerilemeyle 67,40 seviyene düştü. Her iki veri “güvercin FED” beklentilerini artırarak altını fiyatlarını destekledi.

13 MAYIS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada gram altın fiyatı, 2440 TL’den yeni haftaya başlangıç yapıyor. Kapalıçarşı’da ise gram altın fiyatı 2430-2470 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın 4 bin 26 TL, yarım altın 8 bin 51 TL ve tam altın da 16 bin 29 TL’den sabah saatlerinde satılıyor. Küresel piyasalarda işlem gören ons altın fiyatlarında ise 2355 dolara yakın seyri devam ediyor. Geçen hafta yüzde 2 prim yapan gram ve ons altında, yeni hafta da cuma kapanışının bir miktar gerisinden başladı.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Ons altında 5 günlük ortalama 2348 dolar ve 22 günlük ortalama 2359 dolar seviyesinde bulunurken; fiyatlarda iki ortalama arasında denge arayışı sürüyor. 2350 doların üzerinde kalıcılık halinde, 2390 dolara doğru hareketlilik ihtimalinin de artabileceğini belirten analistler; daha aşağıda 2320 doların önemi bir destek olarak öne çıktığını belirtiyor. Gram altında da 2420 TL’nin destek olarak izlenmesi gerektiği ve fiyatlarda desteklere yaklaştıkça, orta-uzun vadeli alım yapılabileceği ifade ediliyor.

ALTINDA BEKLENTİ VE DOLAR ENDEKSİ

İsrail-Hamas ve Rusya-Ukrayna cephelerinde çatışmalar devam ederken; Ortadoğu’da ateşkes ve Refah operasyonuna dair belirsizliklerin sürmesi, jeopolitik riskleri canlı tutuyor.

Bu arada FED politikaları ve ons altın fiyatları için en kritik verilerden olan ABD TÜFE rakamları bu hafta açıklanacak. Çarşamba günü beklenen nisan ayı TÜFE verilerinde enflasyonist baskının hafiflediğine dair işaretler gelmesi halinde ons altında 2400 dolara doğru hareketlilik destek bulabilir.

Hafta başında dolar endeksinde (DXY) 105,00 ve ABD 2 Yıllık Tahvil Faizinde %4,80 üzerinde, nispeten güçlü dolara işaret eden ancak yatay seyirde bir görünüm dikkat çekiyor.