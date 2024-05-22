Altın, o sinyali aldı! Yeni zirve hazırlığı mı?

Altında son dakika! 22 Mayıs gram altın fiyatı 2500 TL ve ons altın fiyatı 2410 dolardan yeni güne başlangıç yapıyor. ABD ekonomisinden gelen son veriler ve FED Başkanı ile üyelerden gelen son mesajlar “faiz artışı” ihtimaline kapıyı kapatmaya başladı. Bu sinyalin bile altın fiyatlarında düşüşün önüne geçtiğini belirten analistler; ons altının 2400 dolar üzerinde yerini sağlamlaştırmaya başladığını ve bunun, yeni zirve hazırlığı olabileceğini belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında zirveye yakın seyir devam ederken; son dönemde ABD ekonomisinden gelen ve enflasyonist baskıların gerilediğini gösteren işaretler pozitif karşılanıyor. FED Başkanı Powell ve birçok FED üyesinden yakın dönemde gelen son mesajlar; her ne kadar kısa bir vadede faiz indirimi gelmeyeceği yönünde işaretler verse de, faiz artışlarına da kapının iyice kapanmaya başladığı sinyallerini güçlendirdi.

FED ÜYELERİ NE DEDİ?

Son olarak FED Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller; nisan ayında TÜFE’nin, fiyat artışlarının devam etmediğine yönelik bir işaret verdiğini ve birkaç ay daha pozitif veri görülmesi halinde faiz indiriminin mümkün olabileceğini söyledi. Atlanta FED Başkanı Raphael Bostic de, faiz indirimi konusunda aceleci olmadığını ancak yılın son çeyreğinde bir faiz indirimi ile birlikte, enflasyondaki düşüşün beklenmesi gerektiğini belirtti.

22 MAYIS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada işlem gören gram altın fiyatı 2500 TL’den güne başlarken; Kapalıçarşı’da gram altın 2480-2530 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Kuyumcularda çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 107 TL, yarım altın 8 bin 215 TL ve tam altın da 16 bin 354 TL’den satılıyor.

Küresel piyasalarda ons altın fiyatlarında da işlemler 2410 dolara yakın seyrediyor.

GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

Ons altın için önemli olan dolar endeksi 104,65’te yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 4,42’de bulunuyor. Doların gününe dair göstergeler sakin seyrederken; bu akşam açıklanacak son FED tutanaklarının, faiz indirimi yönünde net sinyaller vermesi halinde piyasada volatilitenin artabileceği belirtiliyor.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Dolar/TL’deki yatay seyir sebebiyle gram altının son haftalarda ons tarafından destek bulduğunu aktaran analistler; “Ons altın fiyatı bu hafta 2450 dolarla zirve yaptı ancak asıl önemli olan son 3 gündür 2400 doların üzerinde tutunma çabası… FED beklentilerinin yanı sıra jeopolitik risklerin devam ettiği ve merkez bankalarının alım yaptığı bir ortamda, altında artık düşüş ihtimali de zayıflıyor. Bu anlamda 2400 dolar üzerinde gerçekleşebilecek haftalık kapanış, altında yeni zirvelerin de işaretçisi olabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.