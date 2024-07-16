Altın ve borsadan tarihî zirveler! Piyasalar haftaya hızlı başladı

Piyasalarda son dakika! İçeride not artışı beklentisiyle yükselen borsa, bugün 11.187 ile yeni rekor seviyesini test etti. Dışarıda ise FED’den faiz indiriminin yaklaşması ve ABD seçimleri öncesinde Trump rüzgârı ile altın, rekor serilerine devam etti. Bugün ons altın da 2460 dolarla yeni zirvesini gördü. Gram altın ise 2615 TL’nin üzerine çıktı. Analistler; kâr satışları gelse bile genel trendin “yukarı” olduğunu belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda “15 Temmuz” resmî tatilinin ardından haftanın ilk işlem günü geride kaldı. Altın fiyatlarında hem ons hem de gram bazında yeni rekor seviyeler test edilirken; Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi de yükselişine devam ederek, zirve üstüne zirve tazeledi.

ONS VE GRAM ALTIN KAÇ TL?

Küresel piyasalarda ons altın fiyatları akşam saatlerinde 2460 doları test ederek, bütün zamanların en yükseğini gördü. Gram altın da 2615 TL’yi geçerek yeni rekor seviyeye ulaştı. Altında günlük yükseliş yüzde 1’i geçerken; Kapalıçarşı’da “çeyrek” satış fiyatı 4 bin 300 TL’yi gördü.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Son gelen ABD verilerinin ekonomideki soğumayı ciddi olarak teyit etmesiyle birlikte; FED’den eylül ayında faiz indirimi beklentisi neredeyse kesinleşti. ABD Başkan Adayı Trump’ın da seçim öncesinde avantaj yakalaması, piyasalarda belirsizliği ve risk algısını tırmandırarak, altın fiyatlarını destekledi.

BİR REKOR DA BORSADAN

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi de bugünkü işlemlerde %0,67 yükseldi ve 11.139 puandan kapanış gerçekleştirdi. Gün içinde 11.187 ile zirve yapan endeks, böylece yeni rekor seviyelerini de test etti. Bugünkü işlemlerde banka, demir çelik ve perakende sektör hisselerinin öne çıktığı görüldü. Cuma günü Moody’s’ten not artışı beklentisi, borsaya pozitif yansıyor.

KÂR SATIŞI UYARISI

Analistler, gram altında 2550 TL’nin artık ilk destek olarak takip edileceğini, muhtemel kâr satışları halinde bu seviye üzerinde kalıcılığın önemli olacağını vurguluyor. Borsada da 11.000-10.950 destek bölgesinin dikkatle takip edilmesi gerektiği, 11.400’ün ilk direnç olduğu belirtiliyor. Analistler, kâr satışları gelse bile altın ve borsada genel trendin “yukarı” olduğunu ifade ediyor.