Altın ve dolar için kritik soru: Ek faiz artışı gelir mi? 

Altın ve dolarda son dakika! Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın fiyatı, haftayı, yaklaşık yüzde 2 primle 2122 TL seviyelerinden tamamlıyor. Dolar da serbest piyasada 31,09’dan kapanıyor. TCMB’nin faiz kararının ardından “Gerekirse para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" mesajının ardından, yabancı kurumlardan da ek faiz artışı olabileceğine yönelik yeni raporlar gelmeye başladı. Analistler, “İkinci çeyrekte daha şahin bir TCMB görürsek, altın ve özellikle de döviz tarafında daha stabil bir görünüm bizi bekliyor olabilir” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar hareketli bir haftayı daha geride bıraktı. Her ne kadar beklentiler dahilinde gelse de, Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından karar metni, haftanın en önemli gündem maddesi olarak öne çıktı. İçeride yerel seçim yaklaştıkça döviz ve buna bağlı olarak altın fiyatları üzerindeki stres artarken; bu gerilim, özellikle Kapalıçarşı fiyatlamalarında da kendini gösterdi. Dolarda, serbest piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki fark, bir ara 20 kuruşu aştı. Ardından makas bir miktar kapandı. Buna bağlı olarak gram altın fiyatları da ‘ayaklı borsa’da rekor seviyeleri test etti.

23 ŞUBAT ALTIN VE DOLAR KAÇ TL?

23 Şubat işlemleri tamamlanırken TSİ 18:00 sıralarında serbest piyasada dolar fiyatı 31,09 TL olarak gerçekleşiyor. Euro’da ise işlemler 33,72 TL’den geçiyor. Kapalıçarşı’da işlem gören altının fiyatı 2118 TL seviyelerinden haftayı tamamlıyor. Aynı saatlerde çeyrek altın 3 bin 512 TL, yarım altın 7 bin 63 TL ve tam altın da 14 bin TL’den işlem gördü.

TCMB BUNDAN SONRA NE YAPACAK?

Bu hafta faiz kararının ardından açıklanan metinde "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesi öne çıkmıştı.

TCMB’nin bu ifadelerini değerlendiren yabancı kuruluşlar, ek bir faiz artışının gelebileceği yönünde yeni raporlar yazmaya başladı.

YABANCILARDAN YENİ ARTIŞ BEKLENTİSİ

Bank of America; “Merkez Bankası özellikle ücret artışlarının yansımalarına odaklanmış durumda. Ek sıkılaştırmaya yönelik daha şahin ve net mesaj verildi. Talep artışı beklenenden güçlü devam ederse, ikinci çeyrekte ilave faiz artışı gelebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Morgan Stanley tarafından yapılan açıklamada da “Enflasyonist risklere daha güçlü vurgu yapıldı. Geçen aya kıyasla ek faiz artırımı daha muhtemel olmaya başladı. Ancak bunun için şubat ve mart enflasyon gerçekleşmeleri beklenecektir” denildi.

FAİZ ARTARSA ALTIN-DOLAR NE OLACAK?

Ek faiz artışı ihtimalinin yansımalarını değerlendiren analistler de, “Kapalıçarşı’da doların fiyatı bu hafta bir ara 31,35 seviyesini görerek, serbest piyasa ile farkı açmıştı. Ancak Merkez Bankasının ek sıkılaştırma kararlılığının ardından hararet düştü ve makas yeniden kapanmaya başladı. Dolar Kapalıçarşı’da cuma akşam saatlerinde 31,21’e kadar çekildi. Gram altında da bunun yansımaları izleniyor. Bundan sonraki süreçte Merkez Bankasının TL’yi daha cazip kılacak adımlar atması ve bunun mali politikalarla desteklenmesi bekleniyor. Bu durum, kurları ve altın fiyatlarını daha stabil hale getirebilir, piyasa bunlara odaklanacak” görüşünü dile getiriyor.