Altın yeni haftaya nasıl başladı? Fiyatlar patinaj çekiyor

Altında son dakika… 5 Şubat gram altın fiyatı Kapalıçarşı’da 2070 TL seviyelerinden, çeyrek altın 3 bin 440 TL’den yeni haftaya başlangıç yaptı. Altın fiyatları, dolarda 30,50 seviyesinin üzerinde konumlanma isteğinden destek buluyor. Ancak güçlü ABD verileri ve şahin tonajlı FED mesajlarının ardından ons altında baskının devam etmesi, gram altında yükselişi sınırlıyor. Geçen haftayı 2039 dolardan tamamlayan ons altın yeni haftaya 2030 dolar seviyelerinden başladı. Kısa vadede altın beklenti ve hedeflerine bakıldığında; ons tarafındaki zayıflığın devamı ve gram altında 2 bin 80 TL seviyesinin direnç olarak izlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Türkiye Gazetesi Özel – Altın fiyatları yeni haftaya karışık bir görünümle başlıyor. Dolarda 30,50 TL üzerinde konumlanma isteği gram altın tarafına destek olurken; ons altında zayıf görünüm, fiyatlar üzerinde baskı unsuru olarak öne çıkıyor. Geçen hafta 2080 TL’den kapanış gerçekleştiren Kapalıçarşı gram altın fiyatı, yeni haftaya bu seviyenin altında başladı. Ons altında da benzer şekilde sınırlı negatif bir hafta başlangıcı dikkat çekiyor.

5 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın fiyatları 5 Şubat işlemlerinde sabah saatlerinde (TSİ 08:15 itibarıyla) 2070 TL’nin hemen altında denge bulmaya çalışıyor. Serbest piyasada gram altın ise ayını saatlerde 1992 TL’den işlem görüyor.

5 Şubat sabah işlemlerinde çeyrek altın fiyatları 3 bin 440 TL, yarım altın fiyatları 6 bin 795 TL ve tam altın fiyatları 13 bin 550 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

Ons altın fiyatları ise 2030 dolar seviyelerinden yeni haftaya başladı. Dolar endeksinin 6 hafta aranın ardından 104,00 seviyesinin üzerine çıkması ve 2 yıllık ABD tahvillerinde 4,40’ın üzerinin test edilmesi, küresel piyasalarda risk iştahında düşüşü beraberinde getirerek, ons altında zayıf görünümü destekliyor.

GÜNÜN VERİSİ ABD HİZMET PMI

Analistler bundan sonraki süreçte ABD tarafında açıklanacak ve ülkede enflasyon göstergesi olabilecek her verinin dolar endeksi, ABD tahvil faiz oranları ve dolayısıyla ons altın fiyatlamalarında da hareketliliğe sebep olabileceğini belirtiyor. Bu kapsamda bugün ABD’de açıklanacak Ocak Ayı Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) dikkatle takip edilecek. Önceki ay 51,4 seviyesinde açıklanan verinin, ocakta 52,3’e yükselmesi bekleniyor. Talepte canlılığa işaret edebilecek bu verinin beklenti üzerinde gelmesinin, ons altın tarafında bir miktar baskı oluşturabileceği belirtiliyor.

ALTIN FİYATLARI BEKLENTİ

FED Başkanı Powell tarafından mart ayında faiz indirimlerine kapının kapatıldığını hatırlatan analistler, “ABD ekonomisine dair mevcut görünümde de faiz indirimlerine dair az sayıda işaret var. Dolayısıyla ons altına ilginin kısa vadede zayıf kalması beklenebilir. Ons tarafında 2015 dolar seviyesi öncelikli destek olarak takip edilmeli. Yukarıda ise 2060-2080 dolar bandı ciddi direnç olarak karşımızda duruyor” görüşünü dile getiriyor.

GRAM ALTIN HEDEF

Gram altın ise dolardaki yatay-yukarı hareketlerden destek buluyor. Kapalıçarşı fiyatlarında 2080 TL’nin en kısa vadede önemli direnç olarak öne çıkabileceği, aşağıda ise 2 bin 50 TL seviyesinin korunmak isteneceği ifade ediliyor.