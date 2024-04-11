Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 427 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4 bin 394 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 864 liradan satılıyor.

Altının dün ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,6 düşüşle 2 bin 424 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 427 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 4 bin 394 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 864 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 2 bin 338 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceğine yönelik görüşü kuvvetlendirmesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in mayıs toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine gitme ihtimali haziran için yüzde 22'ye indi.

Öte yandan Fed'in yayımlanan son toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin, son verilerin enflasyonunun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye indiğine dair güveni artırmadığı görüşünde olduğunu ortaya koydu.

Söz konusu gelişmelere karşın Orta Doğu'daki geriliminden kaynaklanan jeopolitik risklerden dolayı altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi devam ediyor. Dün İsrail'in, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torununun hayatını kaybettiği duyuruldu. Bu durum, piyasalarda İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir anlaşması müzakerelerinin sekteye uğrayacağı endişelerine yol açtı.

ONS ALTINDA 2 BİN 380 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, ECB'nin bugünkü toplantısında faizleri sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 380 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 330 ve 2 bin 300 doların destek konumunda olduğunu belirtti.