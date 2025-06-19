Altında son durum! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 278 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 99 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 229 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 4 bin 280 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 4 bin 278 lira seviyesinde bulunuyor.

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ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Çeyrek altın 7 bin 99 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 229 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 3 bin 364 dolardan işlem görüyor.

FED FAİZİ SABİT TUTTU

ABD'nin Orta Doğu'daki gerilime dahil olup olmayacağına yönelik belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olurken ABD'nin ticaret tarifelerinin enflasyonu artırabileceği ve büyümeyi yavaşlatabileceği endişeleri de Fed ve yatırımcıların gelecek projeksiyonlarını etkiliyor.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

Banka, yıl sonu için faiz tahminini yüzde 3,9 olarak korurken, 2025’te iki faiz indirimi öngörüsünü sürdürdü.

Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası düzenlenen basın toplantısında, tarifelerdeki artışların bu yıl fiyatları yukarı çekmesinin ve ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

Orta Doğu'da devam eden gerilime ilişkin de yorum yapan Powell, ABD ekonomisinin yabancı petrole 1970'lerdekinden çok daha az bağımlı olduğunu aktardı.

ONS ALTINDA 3 BİN 380 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

İsrail-İran arasındaki çatışmaların ne kadar daha süreceği ve etkilerine yönelik endişeler de yatırımcıların küresel çapta temkinli davranmasına neden olurken, ABD'nin Orta Doğu'daki gerilime dahil olup olmayacağına yönelik haber akışı da yakından takip ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı değerlendirmede, İran'a saldırıp saldırmama konusunda henüz nihai kararını vermediğini ancak Orta Doğu'daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 340 dolar seviyesinin destek, 3 bin 380 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti