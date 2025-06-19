Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Altında son durum! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı

Altında son durum! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Altında son durum! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 278 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 99 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 229 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 4 bin 280 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 4 bin 278 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR? 

Çeyrek altın 7 bin 99 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 229 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 3 bin 364 dolardan işlem görüyor.

Altında son durum! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı - 1. Resim

FED FAİZİ SABİT TUTTU

ABD'nin Orta Doğu'daki gerilime dahil olup olmayacağına yönelik belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olurken ABD'nin ticaret tarifelerinin enflasyonu artırabileceği ve büyümeyi yavaşlatabileceği endişeleri de Fed ve yatırımcıların gelecek projeksiyonlarını etkiliyor.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

Banka, yıl sonu için faiz tahminini yüzde 3,9 olarak korurken, 2025’te iki faiz indirimi öngörüsünü sürdürdü.

Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası düzenlenen basın toplantısında, tarifelerdeki artışların bu yıl fiyatları yukarı çekmesinin ve ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

Orta Doğu'da devam eden gerilime ilişkin de yorum yapan Powell, ABD ekonomisinin yabancı petrole 1970'lerdekinden çok daha az bağımlı olduğunu aktardı.

Altında son durum! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı - 2. Resim

ONS ALTINDA 3 BİN 380 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA 

İsrail-İran arasındaki çatışmaların ne kadar daha süreceği ve etkilerine yönelik endişeler de yatırımcıların küresel çapta temkinli davranmasına neden olurken, ABD'nin Orta Doğu'daki gerilime dahil olup olmayacağına yönelik haber akışı da yakından takip ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı değerlendirmede, İran'a saldırıp saldırmama konusunda henüz nihai kararını vermediğini ancak Orta Doğu'daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 340 dolar seviyesinin destek, 3 bin 380 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kalp krizi geçirmişti! Nihal Candan’ın babası Hakan Candan’dan bir kötü haber daha geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TEMU'dan Türkiye hamlesi! 1 günde teslimat dönemi başladı - Ekonomi1 günde teslimat dönemi başladıTürkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borcu ne kadar? Merkez Bankası açıkladı - EkonomiTürkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borcu ne kadar?Türkiye'deki rezervin yüzde 50'si Bitlis'te! "Beyaz altın" olarak biliniyor, ekonomiye yıllık katkısı 4 milyar lira - EkonomiBeyaz altının ekonomiye katkısı yıllık 4 milyar liraTürkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması! Zirvenin sahibi açık ara lider   - EkonomiTürkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması!Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum - EkonomiDolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durumYöre insanı 'likapa' diyor, gramla satılan meyvenin binlerce fidanı dağıtıldı - EkonomiGramla satılan 'likapa'nın binlerce fidanı dağıtıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...