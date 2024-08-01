Altında zirve hesapları! Yatırımcı ne yapacak?

Altında son dakika! 1 Ağustos 2024 gram altın fiyatı 2610 TL ve ons altın fiyatı 2445 dolardan güne başlıyor. FED’in eylülde faiz indirimine yeşil ışık yakması ve Orta Doğu’da artan riskler fiyatları desteklerken, ons altın, zirve seviyenin sadece %1 gerisinde buluyor. Analistler “Yeni alım yapmak isteyenler, fiyatlarda yeni dengenin oluşmasını beklemeli. Önceden altın alanlar ise pozisyonlarını korumalı” tavsiyesinde bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatları, jeopolitik risklerde yaşanan artış ve ABD Merkez Bankasının piyasa beklentileri doğrultusunda eylül ayında ilk faiz indirimine yeşil ışık yakmasıyla birlikte, tarihî zirve seviyelerine yaklaştı. 17 Temmuz’da ons altın, 2483 dolarla tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Ardından düşüşe geçen ons altın, geçen hafta 2353 dolara kadar gerilemişti.

1 AĞUSTOS 2024 ALTIN FİYATLARI

Son yaşanan gelişmelerle birlikte ons altın fiyatı dün 2455 dolara kadar yükseldi. Bugünkü işlemeler ise 2445 dolara yakın devam ediyor. Serbest piyasada 1 Ağustos 2024 gram altın fiyatı 2610 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’da gram fiyatı 2605-2650 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 320, yarım altın 8 bin 630 ve tam altın da 17 bin 210 TL’den satılıyor.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Dün FED tarafından faiz oranları %5,25-5,50 arasında sabit tutuldu. Başkan Powell, enflasyon ve istihdama dair son verilerin “daha düşük faiz” ile uyumlu olabileceğini ima ederek, eylül için indirim sinyali verdi. Öte yandan Hamas liderine suikastın ardından, Orta Doğu’da misilleme endişeleri de jeopolitik riskleri canlı tutuyor. Bu gelişmeler, altın fiyatlarını yükseltiyor.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Ons altında kısa vadede 2435 dolar destek ve 2450 dolar direnç olarak takip ediliyor. Gram altında 2600 TL destek ve 2615 TL direnç olarak öne çıkıyor. Bugün ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve yarın temmuz istihdam rakamları bekleniyor. Orta Doğu’dan haber akışı yakından takip ediliyor.

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Altın yatırımcısına kritik tavsiyelerde bulunan analistler, “Yeni alım yapmak isteyenler, fiyatlarda yeni dengelerin oluşmasını beklenmeli. Önceden altın alanlar ise pozisyonlarını korumalı” görüşünü dile getiriyor.