Altının kilogram fiyatı 6 milyon 570 bin liraya düştü
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 570 bin 1 liraya geriledi.
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 478 bin lira, en yüksek 6 milyon 662 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,1 düşüşle 6 milyon 570 bin 1 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 644 bin 1 liradan tamamlamıştı.
İŞLEM MİKTARI 810 KİLOGRAM OLDU
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 312 milyon 515 bin 764,01 lira, işlem miktarı ise 810,07 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 380 milyon 233 bin 991,51 lira olarak gerçekleşti.
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EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Garanti BBVA, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nilo Metal ve Kıymetli Madenler ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.
Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|6.644.001,00
|4.224,00
|En Düşük
|6.478.000,00
|4.155,00
|En Yüksek
|6.662.000,00
|4.193,00
|Kapanış
|6.570.001,00
|4.166,90
|Ağırlıklı Ortalama
|6.566.557,90
|4.162,67
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|5.312.515.764,01
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|810,07
|Toplam İşlem Adedi
|87