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Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 595 bin lira oldu

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 595 bin 1 liraya çıktı.

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Altın piyasasında en düşük 6 milyon 588 bin lira, en yüksek 6 milyon 642 bin 540 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yatay seyirle 6 milyon 595 bin 1 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 595 bin liradan tamamlamıştı.

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İŞLEM MİKTARI 433 KİLOGRAM

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 854 milyon 469 bin 95,96 lira, işlem miktarı ise 433,21 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi, 2 milyar 864 milyon 533 bin 885,35 lira olarak gerçekleşti.

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EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Osmanlı Kıymetli Madenler, Goldsas Kıymetli Madenler ile Say Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.595.000,004.141,45
En Düşük6.588.000,004.150,00
En Yüksek6.642.540,004.175,35
Kapanış6.595.001,004.175,00
Ağırlıklı Ortalama6.605.340,614.165,69
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.854.469.095,96
Toplam İşlem Miktarı (Kg)433,21
Toplam İşlem Adedi26
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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